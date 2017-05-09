زمان شروع تمرینات پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ که پیش از این قصد داشت پس از بازی با الوحده در صورت راهیابی سرخپوشان به مرحله بعدی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا استراحت چند روزهای را به بازیکنان بدهد، زمان شروع تمرینات را شنبه هفته آینده اعلام کرد.
اعضای تیم فوتبال پرسپولیس امروز سهشنبه ناهار را میهمان سرمربی تیم خود بودند. این ضیافت توسط برانکو ایوانکوویچ به مناسبت یک فصل تلاش سرخپوشان و قهرمانی در لیگ برتر تدارک دیده شده بود و نتیجه بازی دوشنبه شب هر چه میشد، تغییری در آن ایجاد نمیکرد.
سرمربی پرسپولیس در جریان این میهمانی اعلام کرد؛ بازیکنان میتوانند تا آخر هفته استراحت کنند و تمرینات از ساعت 17 روز شنبه در ورزشگاه خیریه عمل آغاز میشود.
نظر شما