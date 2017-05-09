توضیحات جابری انصاری درباره تغییرات سند میثاق حماس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: جلسه امروز باهدف بررسی مسائل منطقه باحضور جابری انصاری، معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه و فرازمندی مدیرکل حوزه خلیج فارس وزارت امور خارجه تشکیل شد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رسولی مدیرکل امور مجلس وزارت امور خارجه توضیح داد که با تلاش های سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان مشکل انتقال زوار پاکستانی که در مرز ایران مانده بودند و دولت پاکستان اسکورت تامین امنیت آنان را برای انتقال تدارک ندیده بود با اعزام تیمی از سوی دولت پاکستان حل شد.

این نماینده توضیح داد: رسولی درخواست داشت که خط هوایی زوار پاکستان که قبلا توافق شده بود از سوی شرکت ماهان برقرار شود تا مشکلات امنیتی برای زوار پیش نیاید.

این نماینده مجلس اظهار داشت: جابری انصاری در مورد مسئله سوریه پس از سند آستانه عنوان کرد که این سند به لحاظ متنی با هدف ایجاد مناطق کاهش تنش تنظیم شده که شامل ۴ منطقه در کمربند غرب سوریه قرار دارند.

نقوی حسینی گفت: بنابر گفته جابری انصاری هدف این است که تنش در مناطق مختلف در این منطقه کاهش یابد. روسیه، ایران و ترکیه هم مجری و ضامن اجرای سند هستند. همچنین تمهیدات لازم در سند دیده شده است این ۴ منطقه مناطق اصلی درگیری ها و تنش های اصلی بین دولت و گروه های مسلح است.

این نماینده افزود: جابری انصاری توضیح داد در حماس شورای مرکزی انتخابات برگزار شده و اسماعیل هنیه جایگزین خالد مشعل شد که این اتفاق بعد از بیست و چند سال رخ داده در عین حال سند میثاق حماس که سال ۱۹۸۸ تهیه شده بود مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نهایت توسط خالد مشعل سند اصلاح و اخیرا رونمایی شد که به لحاظ محتوا و کیفیت دچار تحولات کمی شده است.

نقوی حسینی ادامه داد: مهمترین مسئله تغییر یافته پذیرش مرزهای ۱۹۶۷ در سند جدید است. اگر چه بین سند ۸۸ با سند ۲۰۱۷ تفاوت عمیقی وجود دارد ولی ادبیات وارد شده در این متن طی سال های گذشته شکل گرفته است مثلا در سند ۸۸ گفته می شود که حماس شعبه ای از اخوان است ولی این بند در سند ۲۰۱۷ حذف شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در ادامه فرازمند مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه در مورد حوزه خلیج فارس توضیح داد و گفت در روابط بین ایران و عربستان اخیرا عربستان در مورد حج همراهی کرده و بالاخره جهت اعزام حجاج به حج توافق صورت گرفت.

وی افزود: سفر ترامپ به عنوان اولین سفر او به خارج از کشور به عربستان پیام های بسیاری دارد با وجود اینکه کمپین انتخاب کلینتون که از سوی عربستان مدیریت می شد ترامپ اولین سفر خود به خارج از کشور را ریاض انتخاب کرده است.

نقوی حسینی با بیان اینکه اعضای کمیسیون سوالاتی مطرح کردند ادامه داد: ذوالنوری عنوان کرد که در شرایط فعلی آیا ضرورت داشت که سفر حج صورت بگیرد شرایطی که حجاج باید دستبند مشخصات داشته باشند و تاکیدات امنیتی همچنان متوجه حجاج ما است. این نماینده همچنین به روابط ایران وعمان اشاره کرد که چرا هنوز سفیری در این کشور نداریم و نکته سوم علت عدم ارتباط در تراز مناسب ایران با همسایگان به ویژه در حوزه های اقتصادی است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: همچنین صفاری نطنزی عنوان کرد که در شرایطی که جمهوری اسلامی قبلا مخالف ایجاد منطقه امن در سوریه بود امروز به دنبال چنین منطقه ای است و نیز منظور از ناتوی عربی در منطقه چیست و علت تشکیل آن را توضیح دهید.

نقوی حسینی ادامه داد: گودرزی سوال کرد چرا آینده یمن شفاف نیست و اختلافات بین کشورهای متحد به کجا می انجامد. وی خواستار توضیح درباره سفر ترامپ به عربستان نیز شد.

وی عنوان کرد: از سوی برومندی این سوال مطرح شد که در شرایط فعلی چه ضرورتی وجود دارد که ما ۸۰ هزار حاجی خود را به عربستان اعزام کنیم و نکته دیگر اینکه ما در دیپلماسی منطقه ای نیازمند تحرکات بیشتری هستیم ولی کوتاهی می شود.

نقوی حسینی گفت: جمالی نوبندگانی در مورد تحرکات درون مرزی سوریه و موضوع بحران یمن سوال داشت و فلاحت پیشه تغییرات در مورد منشور حماس را نیازمند بحث جدی دانست و خواستار مطالعه بیشتر در زمینه مسئله سوریه و تحولات آن شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه نمایندگان خواستار انتشار توافق برسر اعزام حجاج به عربستان شدند ادامه داد: رضایی در خصوص تحولات ساختار حماس سوال کرد و حسن بیگی مطرح کرد آیا وزارت خارجه برای تقویت و حفظ روحیه انقلابی برنامه و پیگیری دارد یا خیر.

نقوی حسینی گفت: جابری انصاری در مورد اعزام حجاج به عربستان عنوان کرد که تدبیر اعزام تدبیر نظام بوده که مراحل خاص خود را طی کرده است البته وزارت خارجه نقشی در این مذاکرات نداشته است.

وی تاکید کرد: براساس گفته های معاون وزارت امور خارجه سفیران عراق، سوریه و عمان مشخص و هر سه مستقر شده اند همچنین در ارتباط با سوریه عنوان شد آنچه که از سوی ایران، روسیه و ترکیه دنبال می شود منطقه امن مدنظر غربی ها نیست بلکه منطقه کاهش تنش با مدیریت همین محور است و کاملا با مناطق امن تفاوت دارد چرا که احتمال دخالت اردن در سوریه از مرزهای جنوبی وجود دارد.

نقوی حسینی افزود: همچنین در مورد حماس و تحولات آن عنوان شد که سیر تحولات تدریجی بوده و ناگهانی رخ نداده است ولی علت وجود حماس این است که مدعی مقاومت است و اگر بخواهد جای فتح را بگیرد نیازی به حماس نیست. حماس در صورتی حیات خواهدداشت که محور فعالیت او مقاومت باشد استراتژی جمهوری اسلامی مقاومت همه جانبه برای آزادی فلسطین است و این هدفگیری تغییر پیدا نخواهد کرد.

این نماینده مجلس به توضیحات فرازمند اشاره کرد و گفت: مدیرکل حوزه خلیج فارس وزارت امور خارجه عنوان کرد عربستان به دنبال تنش بین روابط ایران با کشورهای منطقه است تا روابط ایران را با کشورهای منطقه به بن بست برسد و یا سطح آن را کاهش دهد اما جمهوری اسلامی تلاش دارد نه تنها روابط را با کشورهای منطقه کاهش دهد بلکه می خواهد حداقل سطح موجود را حفظ کند.

نقوی حسینی تاکید کرد: براساس گزارش ارائه شده صدور حکم شیخ عیسی قاسم فعلا سه هفته به تاخیر افتاده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به ارجاع ۴ لایحه به این کمیسیون اشاره کرد و گفت: لوایح موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آذربایجان، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرق آسیا، معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری و معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین به تصویب رسید.