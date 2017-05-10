سنگرها تخلیه شدند/جابجایی شعب اخذ رای از مساجد ورامین

خبرگزاری مهر- گروه استان ها- وحید محمدی یکتا- مساجد از آغاز اسلام مهمترین مراکز عبادی، سیاسی و اجتماعی بودند و همواره مهمترین تصمیمات و فعالیت های جامعه اسلامی به محوریت مساجد انجام می شده است.

این محوریت در طول دوران تمدن اسلامی حفظ شد، تا جایی که مرکز مبارزات انقلابی علیه رژیم طاغوت در مساجد صورت گرفت و همه اقشار مردم در این پایگاه سیاسی- عبادی و اسلامی اجتماع کرده و از همین پایگاه برای مبارزات علیه ظلم و ستم طاغوت تصمیم گیری و اقدام می شده است.

حادثه مدرسه فیضیه قم در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در سال ۱۳۴۲ هر چند تصویر تلخی بر خاطره انقلاب اسلامی باقی گذارده ولی سرمنشأ بسیاری از رخدادهای سیاسی در روند انقلاب است.

پس از انقلاب هم چه در دوران دفاع مقدس در پشت جبهه و کانون پشتیبانی جبهه ها و چه از نظر اعزام رزمندگان به جبهه، همه و همه با محوریت مساجد انجام می شده و نقش مساجد در این زمینه غیر قابل انکار است.

در انتخابات های گوناگون در تمام سال های پس از انقلاب اسلامی، مساجد مکان‌هایی بودند که مردم با اشتیاق فراوان به پای صندوق‌های رای می آمدند و این اهمیت مساجد بر کسی پوشیده نیست.

در ورامین اما در این دوره از انتخابات طبق اعلام برخی منابع آگاه حدود ۱۰ شعبه اخذ رای از مساجد برچیده شده اند.

در پی تغییرات گسترده شعب اخذ رای نیستیم

فرماندار ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: جلساتی که در مورد شعب اخذ رای برگزار می شود، هم هیات اجرایی و هم هیات نظارت شورای نگهبان حاضر هستند و هرچه در این جلسات تصویب شود، امضاء آقایان هیات نظارت شورای نگهبان را هم در بر داشته است.

محمد رضا یوسفی با بیان این که در برخی نقاط تیم های بررسی امکانات شعب اخذ رای ارسال شده اند، گفت: بررسی کردیم اگر شعبه ای در مسجدی بوده که امکانات ندارد یا دسترسی به آن ها سخت است و یا دو شعبه نزدیک هم هستند، یکی از شعب حذف شود.

رییس حوزه انتخابیه شهرستان ورامین با اشاره به همزمانی انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری، گفت: صندوق ها در انتخابات شورای شهر ورامین تمام الکترونیک و در انتخابات ریاست جمهوری نیمه الکترونیک هستند و به همین علت قصد افزایش شعب را نداشتیم و به همین دلیل برخی از شعب جابجا شده اند.

وی تاکید کرد: اما هر مصوبه ای که در هیات اجرایی ورامین انجام شود، قطعا به تصویب شورای نگهبان این شهرستان نیز خواهد رسید، اما ما در پی تغییرات گسترده شعب اخذ رای نیستیم.

هیات اجرایی دلیل موجهی برای جابجایی شعب ندارد

رییس هیات نظارت شورای نگهبان شهرستان ورامین در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: انتقال مساجد با تصویب هیات اجرایی فرمانداری صورت پذیرفته است، در جلسات هیات اجرایی فرمانداری تنها تغییر دو شعبه مصوب شده است.

حسین میری ادامه داد: اما وقتی که لیست صندوق ها را به ما دادند مشاهده کردیم که بدون نظر و آگاهی هیات نظارت جابجایی چند شعبه دیگر هم اضافه کرده اند و ما به صورت کتبی به آقایان اعتراض کردیم و گزارش به تهران نیز ارسال شده است.

وی دلیل تغییر شعب از مساجد را موجه ندانست و افزود: مشخص نیست چرا شعبی مانند مهدیه ورامین، حوزه علمیه کوثر(س)، مسجد مهدیه کارخانه قند و مسجد امام سجاد(ع) و امثال این ها که جزو شعب خوب و قدیمی و با استقبال گسترده مردمی بوده، جابجا شده است.

رییس هیات نظارت شورای نگهبان شهرستان ورامین اضافه کرد: شعبی مثل حسینیه شاه حسین جزو شعب مناسب و خوب بوده است، دلیل خاصی ارائه نکردند و نظر آقایان هیات اجرایی استقرار شعب در مدارس است.

میری از ارسال اعتراض هیات نظارت شورای نگهبان به دادستان ورامین و امام جمعه این شهر نیز خبر داد و گفت: ما پیگیر این موضوع هستیم و منتظر پاسخ هیات اجرایی هستیم.

مسجد سنگر مقابله با توطئه های دشمنان است

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی در مورد جابجایی شعب اخذ رای از مساجد شهرستان ورامین به خبرنگار مهر گفت: مساجد همواره سنگر بوده و هستند و باید هرطور می توانیم موجبات انجام بیشتر فعالیت های اجتماعی و سیاسی را در مساجد فراهم کنیم، با این اوصاف انتخابات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در رای گیری باشکوه ۱۱ فروردین ۵۸ در مساجد انجام می شده و مشکلی هم نبوده است.

امام جمعه موقت ورامین اظهار داشت: باید شرایطی فراهم کنیم که مسجدها خالی نشوند و مانند گذشته همواره مساجد به عنوان مرکز تحولات اقتصادی و سیاسی مطرح و فعال باشند.

وی مساجد را سنگرهای مقابله با توطئه های دشمنان دانست و گفت: مساجد مامن و پناهگاه مومنان است، شرکت در انتخابات نیز وظیفه شرعی است و چه زیبا است که انجام این وظایف شرعی در اماکن شرعی باشد، پس ما باید نسبت به استقرار شعب اخذ رای در مساجد اقدام کنیم نه این که شعبی که در مساجد بوده را نیز جابجا نماییم.

با توجه به این موارد انتظار می رود، تمهیداتی فراهم شود تا نگرانی های موجود در مورد جابجایی شعب اخذ رای از مساجد برطرف شده و اگر کمبود امکاناتی در برخی مساجد وجود دارد تامین شود و به جای پاک کردن صورت مساله، به حل مشکل بپردازیم.

باید تا ۲۹ اردیبهشت منتظر بمانیم و ببینیم مساجد با بیش از ۳ دهه سابقه برگزاری رای گیری باز هم شاهد شادابی و نشاط روز انتخابات خواهند بود.