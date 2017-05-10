کتاب «فرهنگ در کلام و سیره امیرالمومنین(ع)» به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب فرهنگ به سبک زندگی برخاسته از اندیشه(عقل نظری) و ارزشها(عقل عملی) تعریف شد که بازنمایی اجتماعی آن در قالب آداب، رسوم، هنجارها، الگوها، ارزشها و اندیشه صورت میگیرد و فرهنگ علوی به سبک زندگی اطلاق میشود که بر پایه اندیشه توحیدی و ارزشهای برخاسته از قرآن و سنت پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه معصومین علیهم السلام و امیرالمومنین(ع) هویت مییابد. این فرهنگ با داشتن شاخص رنگ خدایی و معنابخشی به زندگی، مهمترین کارکرد خود را در زندگی پیروانش با استقلال و جهت دهی به رفتارها نشان میدهد.
آسیبهای فرهنگی به واسطه انحراف در مولفه اندیشه و فکر، یا به واسطه انحراف در مولفه ارزشها ایجاد میشود و مهمترین راهبرد و تدبیری که در فرهنگ علوی برای برخورد با این آسیبها پیشنهاد میشود و امیرالمومنین (ع) در دوره زمامداری از آنها بهره میگرفت، روشندهی و بصیرتدهی و تبیین صحیح ارزشها و به کارگیری آنهاست؛ از این رو تحول در مهندسی فرهنگ کشور، تحول در نظام آموزش و پرورش، گسترش الگو و مدهای به روز، تشجیع حمیت اسلامی ایرانی، هماهنگی باورها و ابزارهای رسیدن به هدف و توجه به ظرفیتهای روحی و قبلی و روزآمدسازی آنها از جمله کاربستهای مهم آن است.
کتاب «فرهنگ در کلام و سیره امیرالمومنین(ع)» از منظر قرآن و اهل بیت از چهار فصل به شرح زیر تشکیل گردیده است:
فصل اول:فرهنگ و شاخصهای آن ا دیدگاه امیرالمومنین(ع)
فصل دوم:تحولات اجتماعی –فرهنگی دوره امیرالمومنین(ع)
فصل سوم:تدابیر امام علی(ع) در مواجهه با آسیبهای فرهنگی
فصل چهارم: جمعبندی و نتیجهگیری
کتاب «فرهنگ در کلام و سیره امیرالمومنین(ع)؛ از منظر قرآن و اهل بیت»، اثر محمدباقر بابایی طلاتپه، با قیمت ۳۵،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می توانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند.
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