تنها راه خروج از بحران بازگشت به وحدت است/ایجاد شور دیپلماسی وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، اولین اجلاس هم اندیشی اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت در جهان اسلام صبح امروز با حضور فعالان حوزه وحدت و تقریب در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

چهارمین نشست از نشست های این اجلاس به موضوع مقاومت؛ محور وحدت اختصاص داشت. ریاست این نشست را حجت الاسلام والمسلمین محمدی عراقی بر عهده داشت اعضای مشارکت کننده آن هم مجتبی رحماندوست، محمد حسن تبرائیان، هاشمی نژاد، سیداحسن علوی و فاطمه آلیا بودند.

محمدی عراقی، عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ابتدای این نشست به مولفه های مختلف قدرت ا شاره کرد و گفت: مولفه های قدرت عبارت است از؛ قدرت نظامی و دفاعی، قدرت اقتصادی، پیشرفت در علم و فناوری، موقعیت استراتژیک، انسجام و وحدت ملی، جمعیت و نیروی انسانی، نفوذ یک ملت در مجامع بین المللی و پشتوانه مردمی و رضایت عمومی.

وی افزود: در قرآن مولفه های قدرت علاوه بر مولفه هایی که ذکر شد، مولفه های معنوی و الهی هستند به بیان دیگر در قرآن کریم تاکید شده که در کنار عوامل مادی، عوامل معنوی هم در قدرت تاثیرگذار هستند. همچنین در قرآن آیات فراوانی در زمینه صبر و مقاومت داریم به عنوان مثال در آیات ۱۴۶ و ۱۴۷ سوره آل عمران بر استقامت و مقاومت تاکید بسیاری شده است و رابطه میان مقاومت و وحدت و پیروزی به خوبی نشان داده شده است.

عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه به تعدادی از تجربه های موفق که در حوزه مقاومت اتفاق افتاده اشاره کرد و توضیح داد: تجربه تاریخی در صدر اسلام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت و وحدت در اوضاع فعلی منطقه از نمونه های است که رابطه میان مقاومت و وحدت و پیروزی به خوبی نشان می دهد. راهبرد ما در برابر دشمن همیشه راهبرد مقاومت بوده و همین راهبرد بیداری اسلامی را هم به وجود آورده است. دشمن وقتی متوجه این راهبرد شد. به ایجاد نفاق و اختلاف به کشیدن جنگ به داخل مرزها روی آورد. بنابراین بهترین راه خروج از بحران بازگشت به راهبرد مقاومت و وحدت است. در پایان عرض می کنم حدود پنج و شش سال پیش کانونی با عنوان کانون همبستگی فرزندان شاهد شکل گرفت و از یک سال پیش هم سالهای تاسیس اتحادیه جهانی فرزاندان شاهد انجام و اساسنامه آن نوشته شده است امیدواریم که به زودی شاهد فعالیت این اتحادیه باشیم.

رحماندوست در ادامه این نشست گفت: محور مقاومت یکی از بزرگترین محورهای وحدت است، چراکه ایثار گری و شهادت همیشه ماندگار است و جانبازان یک کشور همواره مثل یک تابلو می درخشند. پیام ایثارگران تاثیرگذار است و جانبازان با دادن بخشی از سلامتی خود ثابت کردند که بیشتر پای کار هستند.

فاطمه آلیا به عنوان سومین سخنران این نشست گفت: هر ساله کنفرانس بزرگ وحدت اسلامی برگزار و همه فعالان بزرگ جهان اسلام دور یکدیگر جمع می شوند باید تلاش کنیم که در این کنفرانس شور دیپلماسی وحدت هم ایجاد کنیم و همه با هم صاحب یک سرود و پرچم شویم.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه دشمنان وحدت با استفاده ابزاری از زنان می خواهند به کشور ها ورود کنند ما باید هوشیار باشیم. نمونه اش سند ۲۰۳۰ یونسکو که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم. لازم است که ما وحدت را عامل گسترش مقاومت و مقاومت را عامل گسترش وحدت بدانیم.

تبرائیان از دیگر سخنران این نشست گفت: ایران گستره پهناوری دارد که از گذشته دور بستر تعاملات فرهنگی بوده است و همه ما بر این باوریم که جهان اسلام دشمنان متعددی دارد. نگرانی امروز من این است که اندیشه داعش حتی اگر فیزیکش هم نباشد وجود دارد و از بین نمی رود. دشمنان دوست ندارند که شاهد همدلی و تقریب باشند به همین خاطر از راه های مختلف سعی در از بین بردن همدلی دارند. نکته پایانی اینکه باید تلاش کنیم ایده هایی که در اجلاس امروز مطرح شد هر چه زودتر به اقدام و عمل تبدیل شود، همانطور که رهبر انقلاب هم بر اقدام و عمل تاکید بسیاری کرده اند.

هاشمی نژاد در ادامه این مراسم گفت: فرزندان شهدای جهان اسلام ظرفیت بسیار بزرگی دارند آنچه که ما امروز در نقاط مختلف دنیا می بینیم در سه دهه پیش کشور ما آن را تجربه کرده است. امروز دنیا جهان اسلام را به ناحق به صهیونیسم پروری نسبت می دهد لذا ما می توانیم با استفاده از ظرفیت فرزندان شهدای جهان اسلام واقعیت را نشان دهیم.

علوی آخرین سخنران این مراسم توضیحاتی درخصوص تاسیس اتحادیه علمای مقاومت و کمیسیون مساعی حمیده ارائه داد.

وی گفت: اتحادیه علمای مقاومت شهریور ماه سال ۱۳۹۳ تاسیس و هسته مرکزی آن در مالزی شکل گرفت. در همان زمان بیش از هفت اجلاس بین المللی در این رابطه تشکیل شد و خوشبختانه امروز این اتحادیه به رشد و بالندگی رسیده به طوری که اعضای اتحادیه که در ابتدا ۱۰۰ نفر بودند امروز به ۵۵۰ نفر رسیده اند و نکته مهم اینکه بیشتر اعضای آن از علمای اهل سنت هستند.

علوی افزود: کمیته مساعی حمیده هم در بهمن ماه ۱۳۹۱ تاسیس شد و در کنار اتحادیه علمای مقاومت در هفت اجلاس بین المللی حضور داشت. در این کمیسیون به این سوال پرداخته می شود که چرا مسائل و مشکلات کشورهای اسلامی را خود کشورها حل نمی کنند و از یکدیگر کمک نمی گیرند. به عنوان مثال مناقشه درباره موضوع حج و فاجعه منا در این کمیسیون بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در انتهای این اجلاس بیانیه پایانی قرائت شد.