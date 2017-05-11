همکاری کانون فرهنگی زیتون با بزرگترین کمپین جهانی امام حسین (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون فرهنگی زیتون همکاری خود را با بزرگترین کمپین جهانی امام حسین علیهالسلام «Who is Hussain» آغاز کرد. این همکاری همزمان با گردهمایی مجمع دوستدران امام حسین (ع) و با هدف معرفی جهانی سیدالشهدا (ع) آغاز شد.
کمپین «Who is Hussain» یک کمپین جهانی است که در سالهای اخیر به معرفی جهانی امام حسین (ع) پرداخته است.
این کمپین نه فقط در ایام عزاداری شهادت اباعبدالله (ع)، که در تمام روزهای سال به فعالیت میپردازند و بیشتر به دنبال حرکت به سمت مفهوم «عدالت اجتماعی» در دنیای امروز هستند که در این بین نماینده این حرکت را امام حسین (ع) میدانند.
نکته قابل توجه در این بین توجه اعضای این کمپین به چگونگی ارتباط گرفتن و حرف زدن با آدمهایی است که تا به حال درباره واقعه عاشورا و کربلا چیزی نشنیدهاند و حالا به واسطه این جنبش قرار است با قصه کربلا و قیام امام حسین (ع) آشنا شوند.
بر اساس این گزارش با توجه به اهداف مشترک این کمپین و مجموعه فرهنگی زیتون، بنا شد تولید محتوا برای این کمپین و انتشار اخبار و فعالیتهای این گروه در ایران از طریق مجموعه فرهنگی زیتون امکانپذیر باشد.
