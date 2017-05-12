مسئولان با ورود به تبلیغات انتخاباتی به مردم خیانت نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بجنورد بابیان اینکه مجریان انتخابات و مسئولان ادارات امین مردم و نظام هستند اظهار کرد: مدیرکلها، کارمندان دستگاهها، هیئت نظارت بر انتخابات کاری نکنند که مردم نسبت بهنظام بدبین شوند چراکه بدبین کردن مردم، بدترین گناه و معصیت است.
حجتالاسلام نوری افزود: همچنین وعده دادن و ترساندن مردم از طرف مسئولان در زمان انتخابات جرم است، آنان حق تبلیغ ندارند.
وی تأکید کرد: مسئولان دستگاهها از طرف کاندیداها صحبت نکنند چراکه این وظیفه خود نامزدهای انتخابات است تا برنامههای خود را اعلام کنند.
مردم ناظر رفتار مسئولان باشند
امامجمعه موقت بجنورد بابیان اینکه مردم باید ناظر اقدامات مسئولان در زمان انتخابات باشند، تصریح کرد: مردم با هوشیاری از ورود مسئولان دولتی به بحث تبلیغات انتخاباتی جلوگیری کنند و چنانچه متوجه استفاده از امکانات دولتی شدند اطلاع دهند.
حجتالاسلام نوری گفت: چنانچه با نظرات و برنامههای نامزدی مخالف هستیم، میتوانیم آن را نقد کنیم اما حق توهین و تخریب را نداریم چراکه تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مورد تائید شورای نگهبان هستند و این اقدام دور از اخلاق است.
وی بیان کرد: تمام اصول نظام جمهوری اسلامی باید از طرف کاندیداها رعایت شود و بهگونهای عمل نکنند که کشور زیر سؤال رود و سبب خوشنودی دشمن شود.
امامجمعه موقت بجنورد در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به موضوع امضای سند ۲۰۳۰ از طرف برخی مسئولان کشوری گفت: با امضای این سند تربیت غیردینی بر کشور ما حاکم میشد اما با هوشیاری مقام معظم رهبری از اجرای آن جلوگیری شد.
حجتالاسلام نوری عنوان کرد: با توجه به اینکه نظام ما برگرفته از نکات قرآنی و احادیث دینی است و کاملترین نظام تربیتی دینی راداریم اما برخی با امضای سند ۲۰۳۰ که به تعبیری مخفیانه انجامشده بود قصد زیر سؤال بردن نظام جمهوری اسلامی را داشتند.
لغو امتیاز تنباکو درسی برای مسئولان
وی همچنین با اشاره به لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیتالله میرزای شیرازی گفت: امتیاز لغو توتون و تنباکو در سفر سوم ناصرالدینشاه قاجار به فرنگ انجام شد و به دلیل جریانات اقتصادی و سیاسی که به دنبال داشت توسط فتوای آیتالله میرزای شیرازی لغو شد.
حجتالاسلام نوری تصریح کرد: در پی این قرارداد، علاوه بر بیکاری کشاورزان و ورشکستگی آنان، انگلیسیها قصد واردکردن نیروهای جاسوسی خود را داشتند تا بهمرورزمان کشور را به دستگیرند اما با مخالفت علما و لغو آن روبرو شدند.
وی بیان کرد: امروزه مسئولان ما نیز باید با هوشیاری و درس گرفتن از قرارداد لغو تنباکو بهراحتی هر نوع قرارداد ضد دینی را که سبب زیر سؤال بردن نظام میشود امضا نکنند.
وی همچنین با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین (ع) گفت: ایشان در سخنرانی خود فرمودند دشمن به دنبال این است تا جوانان ما ازلحاظ علمی پیشرفت نکند و بهجای تقویت ایمان به دنبال هوسرانی و تضعیف نظام باشند.
امامجمعه موقت بجنورد افزود: اگر حیا و علم از جوانان ما گرفته شود بهطورقطع اقتدار آنان از بین خواهد رفت و این موضوعی است که دشمن با ساخت فیلمهای مستهجن و توسط رسانههای ضد دینی به دنبال آن است.
حجتالاسلام نوری بیان کرد: دشمن، نخبگانی چون شهید مطهری و شهید بهشتی را از ما گرفت چراکه میدانست اگر علم در جامعه ایران رواج یابد، اقتدار پیدا میکنیم، بنابراین باید با تمام توان جوانان را از همه لحاظ غنی کنیم.
نمایش ابزارهای جنگی سبب ترس دشمن میشود
وی بابیان اینکه نمایش ابزارهای جنگی سبب ترس دشمن میشود، گفت: امروزه ایران به لحاظ نظامی در دنیا حرف برای گفتن دارد و از قدرت نظامی آن میترسند، بنابراین پیش از هر حرکتی از طرف دشمن باید اقدام بازدارندهای داشته باشیم.
امامجمعه موقت بجنورد اظهار کرد: برای ترساندن دشمن باید تمامی ابزارهای دفاعی را به صحنه آورده تا با دیدن سلاحها فکر جنگ با ایران را از سر بیرون ببرد.
