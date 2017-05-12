کاهش پرداختی ۳۳درصدی از جیب مردم با اجرای طرح تحول سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدنعیم امینی فرد درباره برخی اظهارات مبنی بر هزینه کرد ۱۳۱ هزار میلیارد طی سه سال گذشته برای طرح تحول سلامت با بیان اینکه طرح تحول سلامت طرح بسیار موفقی بوده است، گفت: با اجرای این طرح پرداختی ها از جیب مردم به طرز فوق العاده ای کاهش یافت به گونه ای که این پرداختی ها به ۳۳درصد رسید که در دنیا بسیار نادر است؛ بهتر است وزارت بهداشت و درمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستندات خود در ارتباط با میزان هزینه کرد منابع را اعلام و در دسترس رسانه ها قرار دهد تا رفع ابهام شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح تحول سلامت تقویت زیرساخت ها مانند افزوده شدن ۲۱ تخت بیمارستانی طی سه سال گذشته را به همراه داشته است، تصریح کرد: مهمتر از این، طرح مذکور رضایتمندی مقام معظم رهبری و مردم را در برداشته است.

امینی فرد با تاکید بر اینکه برای صرفه جویی در منابع حوزه سلامت باید اقداماتی انجام شود، گفت: بر این اساس در برنامه ششم توسعه تمهیداتی اتخاذ شده که مهمترین آن سیستم ارجاع، تشکیل سیستم پرونده الکترونیک سلامت و تدوین راهنمای بالینی است که تمامی این موارد در جهت کاهش هزینه های طرح تحول سلامت به شمار می رود.

امینی فرد با یادآوری اینکه طرح تحول سلامت در شرایطی اجرایی شد که با بلاتکلیفی و عدم رضایت گسترده مردم از سیستم شبکه خدمات درمانی در بخش خصوصی و دولتی روبرو بودیم، ادامه داد: با این اوصاف در آن شرایط ضرورت اجرای طرح ضربتی و اساسی مانند طرح تحول وجود داشت.

وی با بیان اینکه مشکل اساسی طرح تحول سلامت، ساختاری است، تصریح کرد: هر چند بسیاری از زیرساخت ها برای اجرای این طرح فراهم نبوده اما طرح توانسته در ارتباط با تقویت زیرساخت ها موفق عمل کند به عنوان مثال سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها به طور نسبی قابل قبول بوده است اما در شهرها این زنجیره قطع می شد در حال حاضر با حمایت مجلس در جهت گره زدن منابع سلامت با طرح تحول سلامت جهش مناسبی در رابطه با اعتبارات بهداشتی و درمانی صورت گرفت، هر چند در این ارتباط افزایش هزینه داشتیم اما هر گونه هزینه برای سلامت مردم سرمایه گذاری است زیرا انسان ابزار توسعه نیست بلکه غایت توسعه در نگرش های جدید انسان سالم و توسعه یافته است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه هزینه های انجام شده برای طرح تحول سلامت بازدهی خود را در جهت بهره وری بیشتر از منابع انسانی در آینده نشان خواهد داد، گفت: معتقدیم می توان با خط مش هایی که کمیسیون بهداشت و درمان تدوین کرده و تعاملی که وزارت بهداشت در جهت صرفه جویی منابع حوزه سلامت این هزینه کرد منابع طرح تحول سلامت در آینده اقتصادی تر خواهد شد.