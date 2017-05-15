طلسم صادراتی بعد از آنفلوانزا/ مرغ و تخم مرغ ایران بدون مشتری

سید فرزاد طلاکش در گفتگو با مهر درباره اینکه آیا با گذشت حدود یک هفته از اعلام پاکی ایران از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان صادرات مرغ و تخم مرغ از سر گرفته شده است؟ اظهارداشت؟ خیر؛ ما هنوز مشتری نداریم.

وی اضافه کرد: در واقع هیچ مانع بهداشتی برای صادرات این محصولات از کشور وجود ندارد اما بحث این است که ما مزیت قیمتی نداریم و مشکل مان نرخ تخم مرغ تولیدی است که یارانه ندارد.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تصریح کرد:قیمت تخم مرغ ما حدود ۳۰۰ تومان نسبت به بازار عراق گران تر است و دولت باید با اختصاص یارانه این امر را پوشش دهد.

طلاکش درباره اینکه عملکرد دولت در این زمینه چه بوده است؟ گفت: دولت از قدیم در این زمینه شعار داده اما ساز و کار لازم برای اجرای آن را فراهم نکرده است ضمن اینکه ما به دولت اعلام کردیم اگر پول ندارد که به صورت یارانه در اختیار بخش قرار دهد،تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش قرار دهد؛ یعنی ابتدای سال این تسهیلات را بدهد و انتهای سال آن را با سودش پس بگیرد.

وی ادامه داد: اگرچه در صندوق حمایت از صنعت طیور چنین پولی پیش بینی شده اما این کار تاکنون عملیاتی نشده است.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت بازار تخم مرغ را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر میانگین قیمت هرکیلوگرم از این محصول درب مرغداری ۳۶۰۰ تومان است.