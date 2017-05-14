به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین رضازاده امروز یکشنبه در نشست با احزاب و رسانه‌های استان کرمانشاه، با اشاره به برگزاری سی و چهار انتخابات در کشور اظهار داشت: در انتخاباتهای گذشته از زمان پیروزی انقلاب تاکنون فراز و نشیبهای زیادی را طی کردیم و مردم ما بدون اتکا به شرق و غرب انقلاب کردند.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور بیان کرد: آن زمان که هیچ حکومت و انقلابی نمی توانست بدون اتکا به یکی از قدرت های بزرگ شرق یا غرب آن وقت حکومت کند و حکومتی را شکست دهد و حکومتی را تشکیل دهد ما به یاری خدا و کمک آحاد مردم انقلاب کردیم و حدود چهل روز پس از انقلاب همه پرسی جمهوری اسلامی ایران را با نود و هشت دو دهم درصد رأی به جمهوری اسلامی داشتیم، جمهوری اسلامی که امام فرمودند نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.

رضا زاده گفت: عقل، اسلامیت و احکام نورانی اسلام در قانون اساسی ما جای دارد، اصل چهار قانون میگوید کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این هم بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

در چشم انداز ۲۰ ساله پیش بینی شده که در ۱۴۰۴ به قدرت برتر منطقه تبدیل شویم

وی به دو جنبه اسلامی و جمهوری بودن نظام گفت: در اصل شش می‌فرماید در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، اعضای انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها. در اصل ۲۶ احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی، انجمن اسلامی با اقلیت‌های دینی شناخته شده آزاداند مشروط به اینکه اصول استقلال و آزادی وحدت ملی، موازین اسلامی اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

رضا زاده با بیان اینکه هیچ کس را نمیتوان از شرکت در انتخابات منع کرد یا به شرکت در آن مجبور ساخت، گفت: در اصل ۵۶ قانون اساسی می فرماید حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد با گروهی خاص قرار دهد.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی ما هم اسلامیت و هم جمهوریت و رأی مردم تعیین کننده است، افزود: در چشم انداز برنامه بیست ساله پیش بینی شده که ما در ۱۴۰۴ به قدرت برتر منطقه و الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل بشویم.

رضازاده بیان کرد: یکی از مبانی الگو بودن ما، مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی است مقام معظم رهبری چند روز پیش فرمودند که اگر جمهوریت و رأی مردم نبود جمهوری اسلامی هم نبود، لذا رأی مردم و انتخاب مردم برای ما ارزش دارد و ما باید به جمهوریت هم توجه کنیم.

وی با اشاره به اینکه گرایشی در کشور ما اعتقاد با صبغه بیشتر به اسلامیت نظام دارد، گفت: در سی و چهار انتخابات گذشته هم رأی مردم تعیین کننده بوده از این جهت خداوند را شاکریم، میانگین حضور و مشارکت مردم در ۳۴ انتخابات، حدود ۶۷.۷ درصد بوده و این میزان مشارکت در دنیا کم نظیر است.

رضا زاده گفت: برخی از کشورها اساسا انتخابات ندارند و برخی از کشورها انتخابات صوری دارند بنابراین از جهتی هم امروز قدرت کشورها یا اقتدار ملی و امنیت کشورها، صرفا با قدرت نظامی و تجهیزات نظامی و نیروی مسلح نیست در کنار همه قدرت سخت، یک قدرت نرم یعنی حضور و مشارکت و پشتیبانی مردم از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری تاکید بر مشارکت حداکثری مردم دارند و می‌فرماید حتی اگر نسبت به من هم نظر مخالف دارید یا نسبت به نظام هم نظر مخالف دارید به خاطر کشور رأی بدید به خاطر امنیت و ابهت و اقتدار کشور مشارکت داشته باشید و مردم هم مشارکت قابل توجهی میکنند.

رضا زاده افزود: احزاب و رسانه ها نهادهای اعلای جامعه مدنی هستید و در این نشست می‌خواهیم هم اندیشی کنیم که در مدت باقیمانده چکار کنیم که این مشارکت هرچه بیشتر بالا رود وگرنه ما دغدغه مشارکت پایین واقعا نداریم.

رضا زاده با اشاره به اینکه خانه احزاب پس از گذشت ۱۰ سال کار خود از سر گرفت، گفت: احزاب به عنوان نماد مردم سالاری دینی هستند که در آن نمایندگان افکار و گرایشات مختلف وجود دارد طی مدت سه سال از آغاز کار این احزاب هر سال توسط یکی از گرایشات اصولگرا، اصلاح طلب و حزب مستقل اداره شده است.

وی بیان کرد: سعی شده از همه ظرفیت ها استفاده کنند و از این نظر مورد نقد حامیان دولت قرار گرفته که چرا برخی از مدیران غیر همسو در مدیریت ها قرار دارند.

رضا زاده افزود: مردم هر ۴ سال یکبار پای صندوق های رأی حاضر می شوند و نمایندگان خود را انتخاب می کنند و به رأی اکثریت احترام گذاشته می شود و حقوق اقلیت ها محترم شمرده خواهد شد.

در این دوره ۶۲ هزار صندوق انتخابات داریم

وی بیان کرد: یکی از کارکردهای مهم انتخابات این است که اقلیت می پذیرند که کشور توسط اکثریت باید اداره شود و اکثریت هم می پذیرند که اقلیت هم حقوقی دارند.

این مسئول گفت: پس از ۳۴ دوره انتخابات در مقایسه با کشورهای مشابه ایران و کشورهای در حال توسعه مدعی هستیم شرایطمان بسیار خوب است و در هر شرایطی حتی در ۸ سال دفاع مقدس انتخابات ما تعطیل نشد. در ۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری مشارکت مردم ۶۶.۷ درصد بوده است این درحالی است که این رقم در کشوری مثل آمریکا که دموکراسی قدیمی دارد ۵۷ درصد بوده است.

وی افزود: در مقایسه با شرایط فعلی دنیا دیدیم در انتخابات سال ۹۲ و ۸۴ یک جریان سیاسی رقیب سر کار آمد و مدیریت را به دست گرفت. در کشور ما انتخابات توسط هیئت اجرایی که معتمدین مردم هستند اجرا می شود و تمام مراقبت ها بکار گرفته می شود تا تخلفی صورت نگیرد.

رضازاده با بیان اینکه بر یک صندوق انتخابات ۲۰ نفر نظارت می کنند و این افراد توسط هیات اجرایی انتخاب می شوند، گفت: در این دوره ۶۲ هزار صندوق انتخابات داریم که ۱ میلیون و ۲۰۰ نفر مجموعه عوامل این صندوق ها هستند و هیچگاه این تعداد دین خود را به خاطر دنیای دیگری نمی فروشند و رأی ها را حق الناس می دانند. اگر چه ممکن است اشتباهی در شمارش آرا به وجود آید که خیلی تاثیر گذار نخواهد بود.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور افزود: امروز قدرت نظام های سیاسی به قدرت نرم است و مردم پشتیبان نظام هستند و حضور و مشارکت آنها در انتخابات سرنوشتشان را رقم خواهد زد. انتخابات نقطه قوت نظام است و نباید بر سر مسایل جناحی کم اهمیت جلوه داده شود.

رضازاده گفت: با توجه به انتخابات گذشته این دوره از انتخابات در بهترین شرایط نظام انقلاب برگزار می شود که طی آن ۴ اصل انتخابات سالم، امن، رقابتی ومشارکت حداکثری مد نظر است.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص مشارکت حداکثری در انتخابات گفت: طی سال گذشته ۱۲ هزار سخنرانی سیاسی در کشور انجام شده، ۱۴۰۰ سخنرانی در محیط های دانشجویی بوده که یک درصد از آنها لغو شده و من معتقدم که این یک درصد زیاد است و نباید چنین باشد و در مجموع در ۹۹ درصد برنامه ها مشکلی نداشتیم. در سال ۹۵ به ۵۰ تجمع و راهپیمایی مجوز داده شد که یکی از افتخارات حوزه سیاسی است.

در پایان این نشست نمایندگان احزاب پیشنهادات خود را مطرح کردند.