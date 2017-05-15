زنان تحت درمان «آی وی اف» افسردگی و اضطراب دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ناباروری گرچه مشکلی در سلامت افراد است، اما تاثیرات فردی و اجتماعی قابل توجهی در پی دارد. یکی از اثرات این مشکل، تاثیر بر کیفیت زندگی افرادی است که با آن دست به گریبان هستند.

در جوامعی مانند جامعه ما، زنان بیشتر در معرض عواقب ناباروری هستند و کیفیت زندگی آنان بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرد. برای بررسی کیفیت زندگی زنان نابارور ایرانی و عوامل موثر در کاهش آن، محققان پژوهشگاه رویان تحقیقات خود را روی ۱۵۵ زن نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری رویان، تحت درمان IVF، انجام دادند.

در این تحقیقات تاثیر ناباروری بر کیفیت زندگی، اضطراب‌های ناشی از مراجعه به مراکز درمانی و افسردگی ناشی از عوارض آن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق که در مجله بین المللی Psychology, Health & Medicine به چاپ رسیده است، نشان داد، اضطراب و افسردگی در این زنان بیشتر است و تاثیر منفی بر کیفیت زندگی آنان دارد.

همچنین مشخص شد که ناباروری و ناموفق بودن درمان‌های گذشته تاثیر معنی‌داری در کاهش کیفیت زندگی این افراد دارد.

از سوی دیگر نتایج این پژوهش نشان داد، در زنانی که در معرض سطح بالایی از افسردگی و اضطراب هستند، در درمان‌های گذشته ناموفق بوده‌اند و علت ناباروریشان ناشناخته است، سطح کیفیت زندگی پائین‌تر است. این یافته نشان می‌دهد حمایت اجتماعی و روانی از زنان نابارور برای حفظ کیفیت زندگی آنان ضروری است.

دکتر سامان معروفی‌زاده، آزاده قاهری و دکتر رضا عمانی سامانی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، این تحقیقات را به نتیجه رسانده اند.