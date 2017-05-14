به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در گردهمایی بزرگ انتخاباتی زنان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که بعد از ظهر امروز در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: زنان در جمهوری اسلامی نقش بزرگی دارند و در حکومت امام عصر(عج) هم اینگونه خواهد بود.

وی گفت: ما در زمان حساسی قرار داریم، خداوند هم می فرماید انسان در زیان است چون زمان، عمر و سرمایه اصلی زندگی خود را از دست می دهد.

دستجردی تصریح کرد: نباید در جامعه بین غنی و فقیر فاصله باشد، فساد و تبعیض نباشد اینها مواردی هستند که خدا فرموده و پیامبران هم برای اجرای این اوامر به پا خواسته بودند. حضرت علی (ع)، حضرت حسین (ع) و دیگر ائمه ما نیز برای اجرای عدالت و بری اینکه در یک جامعه اسلامی و عادلانه زندگی کنند به شهادت رسیدند.

سخنگوی جبهه انقلاب اسلامی ایران ادامه داد: به چه دلیلی امام حسین (ع) قیام کرد برای اصلاح امت، به چه دلیلی بود که ائمه و پیامبران ما به پا خواسته بودند؛ برای برقراری حکومتی اسلامی، برای اینکه فقر و گرسنگی و آسیب های اجتماعی نداشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: مردم صدقه از دولت مردان نمی خواهند بلکه می خواهند برای جامعه کار و خدمت کنند و چرخ تولید را به حرکت در آورند، دولت مردان هم باید چرخ تولید و اقتصاد را به چرخش در بیاورند و زندگی خوبی داشته باشند.

دستجردی افزود: زندگی مرفه جزو زندگی جامعه اسلامی است و نباید در جامعه اسلامی فقیری وجود داشته باشد. ما که حق را می دانیم که می دانیم کسانی که می خواهند اصلاحات واقعی را انجام دهند چه کسانی هستند و کسانی که دوستان ما را متهم به دیوار کشی می کنند چه کسانی هستند و باید این حقایق را برای مردم روشن کنیم.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ادامه داد: می گویند چرا با فقرا عکس می گیرید، خودشان می روند کوه با برخی عکس می گیرند و با افتخار روی سایت های خودبه‌ نمایش در می آورند. اگر مردم پروانه وار به دور کاندیدایی می گردند که او را به حق و حقیقت نزدیکتر می دانند، آیا این سو استفاده از مردم است؟

وی گفت: امروز باید به مردم حق و حقیقت را نشان دهیم، هر چند که خودشان آگاه هستند ولی به هر حال وظیفه ما روشنگری و توصیه به حق و صبر کردن است.

دستجردی اظهار داشت: امروز آمار بیکاری در جامعه بسیار بالا رفته و متاسفانه بسیاری از تحصیل کرده های ما هم بیکار هستند با مدارک کارشناسی و ارشد که این جای تاسف دارد.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ادامه داد: چرا باید اینطور باشد؛ در جامعه ای که این حجم از ثروت و منابع را دارد. اینها نشان از ناکارامدی مدیریت در ‌کشور است.

وی ادامه داد: انشاءالله در روزهای آخر شاهد اخبار مثبتی از جبهه نیروهای انقلاب اسلامی خواهید بود که امروز اجازه انتشار و بیان آن را ندارم.

دستجردی گفت: تلاش های خود را بیشتر کنید، این وظیفه و تکلیف همه ما است که به این مردم بگوییم شما صاحب کشور هستید و بالاترین شان را دارید و کسانی که انتخاب می کنید خدمتگزار شما هستند.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه ما باید به مردم بگوییم که هدف ما تکریم و خدمت به مردم و کشور است خاطر نشان کرد: ما معتقدیم مردم باید در رفاه کامل و بدون دغدغه اقتصادی باشند. چرا فقط باید بریم دنبال کدخدا اون هم وقتی اونطور با ما رفتار می کند.

وی ادامه داد: تاثیر صحبت و توجیه صورت به صورت بسیار مهم است. برخی می گویند از امام رضا(س) سو استفاده نکنید، ائمه ما که برای حکومت آمده بودند. کسی که می خواهد در مسیر آنها حرکت کند باید بگوییم داری سو استفاده می کنید.

دستجردی تصریح کرد: کسانی که در پایان سال چهارم یادشان می افتد که پیامک بزنند هر کس یارانه اش قطع شده ما وصل می کنیم و با اینکه بگویند حقوق ها را افزایش می دهیم. همه باید از مواهب کشور به طور یکسان بهره مند باشند، چرا باید دختر یکی از این آقایان واردات داشته باشد و کارگری بگوید من ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارم.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه فقر و گرسنگی و بیکاری زیبنده مملکت ما نیست، گفت: باید برای اصلاح این موارد اقدامی کرد. باید به کسی رای داد که چشمش به خارج از کشور نباشد. باید اینها را به مردم بگوییم و آنها را روشن کنیم.

وی گفت: ما باید بدون توجه به صحبت هایی که می شود وظیفه خودمان را انجام بدهیم و خداوند را یاری کنیم تا خداوند هم ما را یاری کند. ما کاری به نظر سنجی ها نداشته باشیم.

دستجردی در پایان خاطر نشان کرد: وظیفه ما این است که بر گرسنگی مظلومین صبر نکنیم، ما امروز وظیفه داریم بر سیری شکم پارگان صبر نکنیم، بیکاری، فقر، فساد و رکود امروز همه کشور را مورد تهدید قرار داده است.