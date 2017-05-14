به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و چهارم و پایانی لیگ اردیویسه هلند روز یکشنبه با برگزاری دیدارهای همزمان برگزار شد که در یکی از این بازی ها تیم آلکمار در زمین خود برابر اوترخت ۳ بر ۲ شکست خورد.

علیرضا جهانبخش در دقیقه ۶۲ گل دوم تیم آلکمار را به ثمر رساند. او یک پاس گل هم به نام خود در این بازی ثبت کرد. تیم آلکمار از دقیقه ۳۳ با اخراج اسونسون ۱۰ نفره شده بود. آلکمار با ۴۹ امتیاز و ایستادن در رده ششم جدول به کار خود پایان داد.

تیم هیرنفین که رضا قوچان نژاد را در اختیار دارد نیز در زمین خود برابر نایمخن ۲ بر صفر شکست خورد. هیرنفین با ۴۳ امتیاز در مکان نهم جدول قرار گرفت.

تیم فاینورد با ۸۲ امتیاز قهرمان شد. آژاکس و آیندهوون به ترتیب با ۸۱ و ۷۶ امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند.