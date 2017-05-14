به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان تمرین عصر امروز (یکشنبه) خود را از ساعت ۱۷ در ورزشگاه خیریه عمل شروع کردند.

* تمرین پس از تشریح برنامه‌های تمرینی از سوی برانکو برای بازیکنان، آغاز شد و پس از آن مارکو به مدت ۱۰ دقیقه سرخپوشان را با انجام تمرینات کششی، نرمشی و کار با توپ زیر نظر گرفت.

* در ادامه، برانکو بازیکنان را به دو گروه تقسیم کرد که طی آن، پاسکاری، پاس در عرض و انجام کارهای تاکتیکی در دستور کار سرخپوشان قرار گرفت.

* هافبک‌ها و فورواردها در یک گروه و مدافعان و هافبک‌های دفاعی نیز در گروه دیگر زیر نظر کادر فنی تمرینات را پیگیری کردند.

* دروازه‌بان‌ها هم کار خود را با ایگور پانادیچ انجام دادند.

* در ادامه، بازیکنان زیر نظر مارکو و برانکو، حرکات مختلف و دویدن‌های کوتاه و بلند، عبور از موانع و نیزه‌ها را در دستور کار داشتند.

* بخش بعدی تمرین شروع مجدد بازی از ابتدای زمین در دو گروه بود و برانکو تأکید ویژه‌ای روی تمرکز بازیکنان در انجام این تمرینات داشت.

* بازیکنان در این مرحله، در دو گروه به کار پرداختند. گروه اول تمرینات تاکتیکی و گروه دوم دویدن را در برنامه داشتند و پس از دقایقی، جای دو گروه عوض می‌شد.

* پاس‌های عمقی و شوتزنی بخش بعدی تمرین بود که بازیکنان با دقت کامل آن را انجام دادند.

* مهدی طارمی و سیدجلال حسینی در جریان تمرین دچار مصدومیتی جزئی شدند، اما مصدومیت‌شان جدی نبود و آنها پس از مداوا به تمرین برگشتند.

* حدود ۵۰ هوادار از روی پل مجاور ورزشگاه خیریه عمل، تمرین شاگردان برانکو را تماشا می‌کردند.

* فوتبال درون تیمی در زمین بزرگ مرحله بعدی تمرین بود و بازیکنان پس از آن به مدت چهار دقیقه به دویدن پرداخته و راهی رختکن شدند.

تمرین فردا (دوشنبه) تیم پرسپولیس از ساعت ۱۷ در زمین خیریه عمل پیگیری خواهد شد.