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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۳۳

معاون آمار و اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان:

نرخ مشارکت اقتصادی استان زنجان افزایش یافته است

نرخ مشارکت اقتصادی استان زنجان افزایش یافته است

زنجان-معاون آمار و اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان از سال ۹۲ تا ۹۵ رشدداشته و در سال ۹۵ نرخ مشارکت اقتصادی استان به ۴۰.۸ درصد رسیده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیدمقدم شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: نرخ تورم ریشه اقتصادی دارد و روند تحولات و وضعیت اقتصادی منطقه بر اساس سه شاخص مهم نرخ بیکاری، نرخ تورم و رشد اقتصادی به دست می‎آید.

وی اظهار کرد: نرخ بیکاری استان زنجان در سال ۹۱حدود  ۱۱.۲ درصد و در سال ۹۲شروع دولت تدبیر و امید حدود ۹.۹ درصد شده و  این رقم از سال ۹۲ تا سال ۹۵  نرخ بیکاری در استان زنجان ثابت بوده است. 

معاون آمار و اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: نرخ بیکاری در سال ۹۳ حدود ۹.۸درصد و در سال ۹۴ حدود ۹.۶درصد و درسال ۹۵ به ۹.۷ درصد رسیده و میزان کاهش بیکاری در استان زنجان طی چهار سال دولت تدبیر و امید ۲.۲ دهم درصد بوده است. 

امید مقدم تاکید کرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید نرخ بیکاری  در استان زنجان تک رقمی شده و  در راستای کاهش نرخ بیکاری باید به افزایش اشتغال در استان زنجان توجه شود.

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی در استان زنجان از سال ۹۲ تا ۹۵ رشد داشته و در سال ۹۲ نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹درصد  بودو در سال ۹۵ به ۴۰.۸ درصد افزایش یافته و۱.۸ درصد نرخ مشارکت اقتصادی استان زنجان  بالا رفته است. 

معاون آمار و اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان تصریح کرد: نرخ تورم در مردادماه سال ۹۲ در بخش کالاهای خوراکی و دخانیات ۵۲.۷ درصد بوده که در فروردین‎ماه سال‎جاری این نرخ به ۱۲.۶ درصد رسیده و در غیر خوراکی ها هم به ۷.۲ درصد رسیده است. 

امید مقدم تصریح کرد:  نرخ تورم در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات براساس آمار فروردین‎ماه سال‎جاری ۷ درصد است. 

کد مطلب 3978854

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