نرخ مشارکت اقتصادی استان زنجان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیدمقدم شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: نرخ تورم ریشه اقتصادی دارد و روند تحولات و وضعیت اقتصادی منطقه بر اساس سه شاخص مهم نرخ بیکاری، نرخ تورم و رشد اقتصادی به دست می‎آید.

وی اظهار کرد: نرخ بیکاری استان زنجان در سال ۹۱حدود ۱۱.۲ درصد و در سال ۹۲شروع دولت تدبیر و امید حدود ۹.۹ درصد شده و این رقم از سال ۹۲ تا سال ۹۵ نرخ بیکاری در استان زنجان ثابت بوده است.

معاون آمار و اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: نرخ بیکاری در سال ۹۳ حدود ۹.۸درصد و در سال ۹۴ حدود ۹.۶درصد و درسال ۹۵ به ۹.۷ درصد رسیده و میزان کاهش بیکاری در استان زنجان طی چهار سال دولت تدبیر و امید ۲.۲ دهم درصد بوده است.

امید مقدم تاکید کرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید نرخ بیکاری در استان زنجان تک رقمی شده و در راستای کاهش نرخ بیکاری باید به افزایش اشتغال در استان زنجان توجه شود.

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی در استان زنجان از سال ۹۲ تا ۹۵ رشد داشته و در سال ۹۲ نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹درصد بودو در سال ۹۵ به ۴۰.۸ درصد افزایش یافته و۱.۸ درصد نرخ مشارکت اقتصادی استان زنجان بالا رفته است.

معاون آمار و اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان تصریح کرد: نرخ تورم در مردادماه سال ۹۲ در بخش کالاهای خوراکی و دخانیات ۵۲.۷ درصد بوده که در فروردین‎ماه سال‎جاری این نرخ به ۱۲.۶ درصد رسیده و در غیر خوراکی ها هم به ۷.۲ درصد رسیده است.

امید مقدم تصریح کرد: نرخ تورم در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات براساس آمار فروردین‎ماه سال‎جاری ۷ درصد است.