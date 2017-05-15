روند کنترل تورم در زنجان رو به بهبود است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: اقتصاد یک علم است و پذیرش این اصل که اقتصاد یک نظام و یک سیستم است و هر جای سیستم نگاهی شود اثرات آن سیستم را می گیرد و تحت تاثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: در نهایت افزایش یارانه برای همه مردم و بدون توجه به گروه های هدف، نه تنها به افزایش قدرت خرید مردم کمکی نخواهد کرد بلکه پس از مدتی قدرت خرید مردم از وضعیت فعلی هم بدتر شده و به شدت کاهش خواهد یافت. این پدیده ضد عدالت اجتماعی و ضد توسعه خواهد بود.

طهماسبی افزود: در دولت یازدهم با حذف ۵ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران مبلغ ۲۷۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی شده که با پرداخت هدفمند آن به اقشار آسیب پذیر تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد میزان یارانه آن ها ۳.۵ برابر شده است. این افزایش در سبد رفاهی اقشار آسیب پذیر یعنی توسعه عدالت اجتماعی در یک نظام اقتصادی محقق می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: ۴.۷ درصد از سرعت رشد تورم در کشور مهار شده وتورم یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است و تورم در کالاها و خدمات مورد ارائه بخش‎های دولتی حدود ۵ برابر کنترل شده و میزان کنترل تورم در بخش کالاها ۵.۵ برابر و در حوزه خدمات هم ۳.۸ برابر است.

طهماسبی تاکید کرد: روند کنترل تورم در استان زنجان رو به بهبود است و اقدامات زیادی در استان در راستای رونق اقتصادی انجام گرفته است.

وی گفت: شرکت‎های دانش بنیان ظرفیت‎های بسیار بزرگی در راستای خلق ثروت و اشتغال هستند وتعداد این شرکت‎ها در دولت قبلی ۲۵ شرکت دانش بنیان بود ولی در مدت چهار سال دولت تدبیر و امید به ۳ هزار شرکت دانش بنیان رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان تصریح کرد: شرکتهای دانش بنیان در دولت فعلی ۳۰ هزار میلیارد تومان در آمد کسب کردند.

طهماسبی گفت: دولت تدبیر و امید در مبارزه با فساد و کنترل آن به خوبی کار کرد و کنترل خوبی در مبارزه با فساد اقتصادی انجام گرفت.