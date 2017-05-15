سند راهبردی آموزش زبان فارسی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس بنیاد سعدی همزمان با بیست و پنجم اردیبهشت ماه روز زبان و ادبیات فارسی و آغاز پنجمین سال فعالیت بنیاد سعدی در نشست خبری به تشریح فعالیت های این بنیاد در سال گذشته پرداخت.

وی با اشاره به اینکه گسترش زبان در هر کشوری در خارج از مرزهای آن نشانه اقتدار ملی آن است عنوان کرد: امروزه در جهان رابطه معناداری میان اقتدار ملی و حضور زبان یک کشور در خارج از مرزها وجود دارد. حضور زبان در خارج مرزها تابع شرایط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی یک کشور است و در مورد ایران نیز زمینه فرهنگی و پشتوانه ادبی کشور یکی از پیشرانه های آموزش فارسی در جهان به شمار می رود. به باور من توسعه سیاسی و اقتصادی یک کشور در گرو آموزش زبان آن در اقصی نقاط جهان است و البته آموزش زبان هر کشوری نیز منجر به توسعه اقتصادی و فرهنگی آن در جهان خواهد شد. بر همین مبنا آموزش زبان فارسی در دنیا تنها جنبه فرهنگی ندارد.

حدادعادل در ادامه افزود: روز بیست و پنجم اردیبهشت ماه به پیشنهاد بنیاد سعدی و تصویب شورای فرهنگ عمومی به عنوان روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی انتخاب و پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویم کشور درج شد. این روز جدای روز بیست و هفت شهریور ماه که روز پاسداشت شعر فارسی است انتخاب شده است.

رئیس بنیاد سعدی در ادامه به ارائه گزارش برنامه های بنیاد در سال گذشته پرداخت و گفت: امروزه در سراسر جهان زبان فارسی در حدود ۴۰۰ دانشگاه تدریس می شود و جمع دانشجویان آن در حدود ۱۰ هزار نفر هستند. همچنین کلاس های آزاد آموزش زبان فارسی نیز که مشتمل بر ۲۵۰ کلاس با حدود ۱۲ هزار متقاضی و ۱۴۰ مدرس است در بیش از ۸۰ نمایندگی ایران در خارج از کشور برگزار می شود. همچنین کلاس های آموزش زبان فارسی در روزهای پایانی هفته در مدارس استرالیا، کانادا، امریکا و برخی کشورهای اروپایی در حال برگزاری است که از نظر مالی و منابع درسی مورد حمایت بنیاد سعدی قرار می گیرد.

حدادعادل ادامه داد: همچنین در هشت کشور دنیا نیز زبان فارسی در مدارس تدریس می شود که برخی از این تدریس ها الزامی و برخی دیگر نیز در قالب زبان دوم و اختیاری انجام می شود.

رئیس بنیاد سعدی خاطرنشان کرد: در تابستان گذشته ما هشتادوسومین دوره هم افزایی زبان فارسی را برگزار کردیم از سال ۹۳ تا سال گذشته ۱۲۵۰ استاد و دانشجوی فارسی در این دوره ها شرکت کردند سال گذشته نیز هشت دوره دانش افزایی کوتاه مدت در کشورهای ترکیه روسیه، بلغارستان، افغانستان و... برگزار و المپیاد فارسی نیز در خارج از کشور در روسیه، ترکیه، آذربایجان، اوکراین، ارمنستان، قزاقستان و... برگزار شد.

حداد عادل ادامه داد: بنیاد سعدی ۲۲ مجموعه آموزشی در دست تالیف دارد که پس از انتشار مجموعه آثار بنیاد را به ۶۸ کتاب خواهد رساند. از این ۲۲ مجموعه در حال حاضر ۱۰ کتاب منتشر و یا نزدیک به چاپ است که تمامی آنها بر اساس نظریه خاص آموزش زبان فارسی و غیرفارسی زبانان تالیف و در سراسر جهان قابل عرضه است.

وی اظهار کرد: همچنین بسته آموزشی دوره مهارت آموزی معلمان فارسی طراحی شده است و براساس آن تاکنون در بنیاد سعدی ۳۰ دوره آموزشی تربیت معلم زبان فارسی برگزار شده است.

وی افوزد: آزمون استاندارد تعیین سطح مهارت زبان فارسی با عنوان «آم فا» طراحی شده که مراحل پایانی تصویب خود را در شورای عالی انقلاب فرهنگی طی می کند و پس از تصویب آزمون استاندارد تعین سطح دانش زبان فارسی برای فارسی آموزان خواهد بود.

حدادعادل در ادامه از تاسیس کتابخانه تخصصی آموزش زبان فارسی و برنامه ریزی برای سر فصل های تالیف دوره کارشناسی زبان فارسی در خارج از کشور خبر داد.

رئیس بنیاد سعدی در بخش دیگری از این نشست خبری با بیان اینکه گسترش زبان فارسی در جهان بودجه ای بیشتر از این می طلبد گفت: در چهار سال گذشته به طبع شرایط نامساعد مالی ما در مضیقه مالی بوده ایم. بودجه سال گذشته ما هم ۲۲ درصدش تخصیص نیافت این بودجه در مقایسه با سایر کشورها مشکلات ما را بیشتر نشان می دهد.

رئیس بنیاد سعدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اعزام استاد زبان فارسی به دانشگاه های خارج کشور گفت: اعزام استاد به خارج کشور از وظایف وزارت علوم است و همکاری ما با وزارت علوم بیشتر آموزش زبان فارسی است در دوره های هم افزایی کسانی را دیده ام که به فعالیت آموزشی در زمینه زبان فارسی در دنیا مشغول بوده اند با این همه این آمادگی را اعلام می کنیم که در صورت درخواست وزارت علوم به اساتید زبان فارسی در دنیا آموزش های اختصاصی درمورد تدریس زبان فارسی نیز ارائه دهیم.

در ادامه این مراسم حدادعادل به رونمایی از سند راهبردی آموزش زبان فارسی پرداخت و پس از آن محمدرضا دربندی معاون امور بین الملل بنیاد در توضیح این سند عنوان کرد: سند راهبردی از دو سال و نیم قبل در دست تدوین قرار گرفت و هدف از ایجاد آن ترسیم یک نقشه راه به منظور آموزش زبان فارسی در جهان بوده است.

وی ادامه داد: ما در این سند جهان را از حیث امکانات و نیازها برای آموزش زبان فارسی به ۱۰ منطقه تقسیم کردیم و هدفمان این بود که بجای هزینه کرد برای تدوین هر کدام از این اسناد در کشورهای مختلف با ایجاد ۱۰ شورای تخصصی که در هر شورا ۱۲ نفر از سفرا، رایزنان، استادان زبان فارسی و کارشناسان مربوط به آن منطقه جغرافیایی حضور دارند برای پنج سال آینده برنامه های آموزش زبان فارسی در آن مناطق را تدوین کنیم.

حدادعادل نیز در این زمینه افزود: این سند در واقع یک نقشه راه و راهنمای عمل برای بنیاد سعدی است تا بتوانیم برنامه ریزی هایمان در سطح کلان را پیش بینی کرده و بدانیم که رویکردمان برای گسترش زبان فارسی در هر کشور چگونه باید باشد.

در بخش دیگری از این نشست خبری نجار از کارکنان معاونت بخش آموزش سعدی نیز به معرفی فعالیت های این بنیاد در فضای مجازی پرداخت و گفت: بنیاد سعدی بر مبنای کتاب های منتشر شده خود چند نرم افزار و اپلیکیشن را طراحی کرده است که نخستین آن با عنوان «واژه مینا» کار آموزش زبان فارسی را بر مبنای واژه های پربسامد و پرکاربرد برعهده دارد. نرم افزاد دوم با عنوان «مینا» که بر مبنای کتاب مینا که یکی از کتابهای راهبردی در بنیاد است طراحی شده و در آن براساس سوالاتی که از کاربر پرسیده می شود سطح آموزشی وی سنجیده و در صورت کسب نمره لازم اجازه حضور وی در سطح بعدی آموزش نرم افزار داده می شود.

وی ادامه داد: اپلیکیشن واژه بازی در بنیاد در دست طراحی قرار گرفته است که در آن کاربر به شکلی دقیق و به کمک طرح سوالهای متعدد به سمت آشنایی با یک کلمه یا واژه هدایت می شود.

نجار افزود: کتاب گام اول که در بنیاد منتشر شده است در حال حاضر به هشت زبان روسی، فرانسه، اسپانیولی، اردو، ترکی، عربی و دانمارکی آماده انتشار شده است. ما بر مبنای این کتاب یک اثر مالتی مدیا و انیمیشن طراحی کرده ایم که هم بخش های آموزشی این کتاب در هر زبان را اجرا می کند و هم در قالب فیلم های سه تا پنج دقیقه ای موضوعات کتاب را آموزش می دهد. که این اپلیکیشن نیز از اپ استور قابلیت دانلود دارد.

وی همچنین از در دست انتشار بودن کتاب «چهارچوب» به منظور آموزش دستور زبان فارسی و کتاب فارسی در سفر خبر داد.