دیه شهدای استان سمنان در حادثه جرثقیل مسجدالحرام پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی میرقاسم پور پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت اعزام زائران حج تمتع به میزبانی سالن اجتماعات سازمان حج و زیارت استان سمنان ضمن اشاره به پرداخت دیه شهدای حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام با بیان اینکه مقامات سعودی پرداخت دیه را پذیرفتند، ابراز داشت: کمیته حقیقت یاب با بررسی های انجام شده اعلام کردند که مسئولان سعودی در این حادثه مقصر نیستند و باید مقصران اصلی شناسایی و محاکمه شوند.

وی با بیان اینکه سهمیه حج تمتع در استان سمنان ۳۵ درصد رشد داشت، افزود: حجاج در هشت کاروان شامل چهار کاروان مدینه قبل و چهار کاروان مدینه بعد مرداد ماه سالجاری به حج تمتع اعزام می شوند که باید گفت در حج امسال یک هزار و ۸۵ زائر از استان راهی سرزمین وحی خواهند شد.

مدیر سازمان حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه ۲۲ دفتر فعال خدمات زیارتی در استان وظیفه خدمت رسانی به حجاج تمتع، عمره و عتبات عالیات را بر عهده دارند، ابراز داشت: زائران از ۲۴ اردیبهشت با در دست داشتن اصل فیش بانکی، کارت ملی و اصل گذرنامه به مدت پنج روز فرصت دارند به یکی از دفاتر کاروان ها مراجعه و برای شرکت در مراسم حج ثبت نام کنند.

میرقاسم پور با بیان اینکه اسامی و مشخصات کاروان های استان در سامانه semnan.haj.ir قابل مشاهده است، تصریح کرد: دارندگان قبض های ودیعه گذاری علی الحساب حج تمتع تا تیرماه ۸۵، از تاریخ ۲۳ فروردین لغایت ۲۱ اردیبهشت فرصت دارند با واریز ۱۰ میلیون تومان نسبت به ثبت نام اولیه اقدام و برای اعزام به یکی از دفاتر مراجعه و ثبت نام کنند.

وی افزود: حجاج در حج گذشته هشت میلیون و حداکثر ۹ میلیون هزینه پرداخت کردند که امسال باید حداقل ۱۱ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان پرداخت کنند.

مدیر سازمان حج و زیارت استان سمنان همچنین با بیان اینکه اعزام زائر به عتبات عالیات ۲۵ درصد رشد داشت، ابراز داشت: ۱۴ هزار و ۲۷۷ نفر در سال گذشته به صورت زمینی و هوایی به کربلا اعزام شدند که باید گفت به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت های لازم پروازهای خارجی از فرودگاه سمنان انجام نخواهد شد و در حال حاضر اعزام ها از تهران خواهد بود.