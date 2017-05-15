حادثه رانندگی در جاده لومار ۳ مجروح بر جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده در این ارتباط گفت: این حادثه که ساعت ۱۰:۵۰ امروز اتفاق افتاد.
وی علت حادثه را انحراف به چپ خودرو پژو اعلام کرد و گفت:مصدومان حادثه با بالگرد اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.
ایلام-رئیس پلیس راه ایلام گفت:برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۶ با یک دستگاه خودرو پراید در جاده لومار منجر به زخمی شدن سه نفر شد.
