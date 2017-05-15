  استانها
  2. ایلام
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۴۵

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

حادثه رانندگی در جاده لومار ۳ مجروح بر جا گذاشت

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام گفت:برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۶ با یک دستگاه خودرو پراید در جاده لومار منجر به زخمی شدن سه نفر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده در این ارتباط گفت: این حادثه که ساعت ۱۰:۵۰ امروز اتفاق افتاد.

وی علت حادثه را انحراف به چپ خودرو پژو اعلام کرد و گفت:مصدومان حادثه با بالگرد اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

