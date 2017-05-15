MP3 منسوخ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، فرمت کدگذاری دیجیتالی فایل های صوتی «MP3» دو دهه قبل شیوه موسیقی گوش دادن افراد را دگر گون کرد. اما این فرمت اکنون منسوخ شده است. سازنده این فرمت به طور رسمی برنامه لیسانس آن را منهدم کرده است.

البته تاریخچه مالکیت تاریخی حق امتیاز فناوریMP3 بسیار پیچیده است اما موسسه «فرانهوفر» ادعا می کند حق اجازه استفاده از برخی امتیازهای خاص MP3 را به برخی برنامه نویسان داده است که خواهان «توزیع یا فروش رمزگشاها و رمزگذارها» برای این نوع فرمت هستند. این اعلامیه درحالی اعلام می شود که شرکت مذکور برنامه اعطای لیسانس خود را پایان خواهد داد.