بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهدای گمنام تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی با هدف رفع بخشی از نیازهای مناطق جنوبی شهر تهران در زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع و زیربنای ۹ هزار متر مربع تکمیل و تجهیز شده است.
تکمیل و تجهیز این بیمارستان از سال ۹۴ در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گرفت و با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال تکمیل و تجهیز شده است.
این بیمارستان دارای بخش هایی مانند اورژانس، بستری مردان و زنان، نوزادان، دیالیز، زنان و زایمان، اطفال، ارتوپدی، روانپزشکی، دندانپزشکی اطفال، جراحی های عمومی و تخصصی و بخش های ویژه ICU و CCU است.
گفتنی است بیمارستان شهدای گمنام، تنها بیمارستان دولتی حوزه جنوب شرق تهران است که در منطقه شهرداری ۱۵ تهران و میدان خراسان قرار دارد.
صبح امروز و با حضور وزیر بهداشت، بیمارستان شهدای گمنام تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی با هدف رفع بخشی از نیازهای مناطق جنوبی شهر تهران در زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع و زیربنای ۹ هزار متر مربع تکمیل و تجهیز شده است.
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