بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهدای گمنام تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی با هدف رفع بخشی از نیازهای مناطق جنوبی شهر تهران در زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع و زیربنای ۹ هزار متر مربع تکمیل و تجهیز شده است.



تکمیل و تجهیز این بیمارستان از سال ۹۴ در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گرفت و با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال تکمیل و تجهیز شده است.



این بیمارستان دارای بخش هایی مانند اورژانس، بستری مردان و زنان، نوزادان، دیالیز، زنان و زایمان، اطفال، ارتوپدی، روانپزشکی، دندانپزشکی اطفال، جراحی های عمومی و تخصصی و بخش های ویژه ICU و CCU است.



گفتنی است بیمارستان شهدای گمنام، تنها بیمارستان دولتی حوزه جنوب شرق تهران است که در منطقه شهرداری ۱۵ تهران و میدان خراسان قرار دارد.