کاغذ رسانای ارزان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، تولید کاغذ رسانای الکتریسیته به ازای هر متر مربع ۱.۳۰ دلار هزینه دارد. جالب آنکه می توان در هر دقیقه ۳۰ متر از این نوع کاغذ را تولید کرد.

این درحالی است که نمونه های فعلی دستگاه های الکترونیکی انعطاف پذیر با استفاده از فیلم های نازک پلیمر ساخته می شوند. اما استفاده از این فیلم ها گرانبها است.

اما تولید این فیلم های نازک گام مهمی به شمار می رود، زیرا آنها قابلیت های متعددی دارند.

برای پرداختن به این مشکل محققان دانشگاه جنوب چین و دانشگاه موناش در استرالیا تصمیم گرفتند کاغذ انعطاف پذیر رسانایی بسازند. این کاغذ از مواد تجدید پذیر ساخته می شود و هزینه اندکی دارد. آنها روی کاغذ را با ژل یونیک پوشاندند تا آن را رسانا کنند. این نوع ژل حاوی مایعی است که الکتریسیته را از خود عبور می دهد.

در مرحله بعد یک فیلم منتقل کننده الکتریسیته بین دو لایه از کاغذ آغشته به ژل یونیک قرار گرفت تا جریان الکتریسیته را به طور کامل از خود عبور دهد. این کاغذ قابلیت چند بار استفاده را دارد و می توان آن را ۵ هزار مرتبه خم و صاف کرد.