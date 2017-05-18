شام آخر در ستادهای تبلیغاتی/پیامکهایی که مردم رانیمه شب بیدار کرد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: همراه شدن انتخابات شورای شهر و انتخابات ریاست جمهوری هر چند موجب صرفه جویی در هزینه و وقت می شود اما آسیب هایی از جمله قرار گرفتن شورای شهر زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری به خصوص در روزهای انتهایی تبلیغات و روز انتخاب دارد.

بیشترین بحث و تبادل نظر در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و گفت و شنودهای بین کاندیداها اختصاص یافته است و مبحث مهم شورای شهر فراموش شده است

اگر نگاهی به جامعه کنیم بیشترین بحث و تبادل نظر در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و گفت و شنودهای بین کاندیداها اختصاص یافته است و مبحث مهم شورای شهر فراموش شده است.

این در حالی است که طی سال های آتی همین اعضای شورای شهر هستند که توسعه و عمران شهری را سمت دهی می کنند و انتخاب نشدن اعضای مناسب برای این شورا می تواند آسیب های متعددی برای شهر و شهروندان به همراه داشته باشد.

در سال های اخیر نیز بارها شاهد ظهور و بروز آسیب های شورای شهر سیاسی، نا همگن با مجموعه شهری و مدیریت استان و غیر متخصص در شهرهای مختلف کشور بوده ایم.

انتخاب اعضای شورای شهر بر اساس چهره نیز طی سال های اخیر موجب شده برخی افراد با استفاده از این فاکتور راهی شوراهای شهر شوند که نمود آن را می توانستیم در تبلیغات شورای شهر اکثر استانها در سال جاری نیز ببینیم.

معیارهای اشتباه رای توسعه شهر را مختل می کند

نزول فاکتورهای انتخاب افراد برتر برای راه یابی به شورا و راه یابی اعضایی که از تجربه و توان علمی لازم برخوردار نبوده و تنها با تکیه بر فاکتورهای کاذب راهی شورای شهر و روستا شده اند در گذشته چهره بسیاری از شهرهای استانهای مختلف را تیره کرده است.

در آستانه برگزاری انتخابات باید بار دیگر به مردم و رای دهندگان یاد آوری شود که با برگزاری انتخابات شورای شهر سرنوشت شهرشان را به دست یازده عضو شورا می دهند که انتخاب شهردار و سیاست گذاری های شهرداری را بر عهده دارند در آستانه برگزاری انتخابات باید بار دیگر به مردم و رای دهندگان یاد آوری شود که با برگزاری انتخابات شورای شهر سرنوشت شهرشان را به دست یازده عضو شورا می دهند که انتخاب شهردار و سیاست گذاری های شهرداری را بر عهده دارند و تصمیم گیری های سیاسی، غیر تخصصی و گاه غیر حرفه ای در حوزه عمران شهری می تواند موجب تاخیر در اجرای پروژه ها و عقب ماندگی شهر شود.

بررسی کارنامه و توجه به تخصص و تجربه این افراد می تواند گام موثری در تشکیل یک شورای شهر موثر و کارامد باشد، برای جلوگیری از سردرگمی در زمان رای دهی برای شورای شهر و کاهش زمان معطلی و انتخابی موثر بهتر است قبل از حضور در شعبه اخذ رای اسامی یازده کاندیدای مورد نظر را مشخص و در زمان رای دهی به آنها رای دهیم و تصمیم را به پای صندوق رای موکول نکنیم.

متاسفانه آنچه که در تبلیغ بیش از ۸۰ درصد کاندیداهای شورای شهر دیده شد تنها ارائه عکس به همراه اسم و کد انتخاباتی و گاهی شعار انتخاباتی بوده است.

این مساله سردرگمی در انتخاب را بیشتر کرده است و به نظر می رسد بررسی عملکرد گذشته و تخصص در حوزه شهری می تواند مولفه مناسبی برای انتخاب باشد.

از سوی دیگر لیست های انتخاباتی نیز بر اساس فاکتورهای غیر تخصصی از جمله تجربه افراد در سازمانهای و ارگان غیر مرتبط، جوان و یا مسن بودن، جنسیت و تمایلات سیاسی تنظیم شده اند که عمدتا شامل سرلیست های معتبر و افراد گم نام در زیر لیست ها می باشد که انتخاب لیستی نیز به نظر اقدامی مناسب نیست.

اما روز گذشته در آخرین روز تبلیغات شورا کاندیدها سعی کردند تا ساعت هشت صبح از کوچکترین فرصتها نیز برای معرفی نام خود به مردم استفاده کنند.

آخرین تلاش های تبلیغاتی کاندیداهای شورای شهر

نیمه شب گذشته بود که به یکباره ارسال پیامکهای مخابراتی از اپراتورهای مختلف به مردم شروع شد، صدای موبایل در نیمه شب در حالی مردم را از خواب بیدار کرد که محتوای این پیامها اکثرا نام و کد انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی بود.

همچنین در حالیکه بعد از ساعت هشت امروز صبح تبلیغات میدانی متوقف شده و ستادها بسته شده است که زیر پوست شهر چیز دیگری در جریان است.

اگر نگاهی به کانال های طرفدار برخی کاندیداها بیندازید همچنان شاهد ارسال بنرها، عکس و شعارهای کاندیداها هستیم و هر لحظه هم بر تعداد این پیام ها افزوده می شود.

روز گذشته زمان اندک تبلیغات موجب خلاقیت جالب برخی از کاندیداها نیز شده بود، تاسیس اتاقک های معاینه فشار خون و چربی خون! اجاره افراد تابلو به دست در برخی از میدان های شهر، حضور افراد سکیت سواری که بر روی پیراهن خود اسم کاندید مورد نظر را نوشته بودند، پخش شربت و شیرینی، ارائه بن های تخفیف خرید کالا بر روی تبلیغات، استفاده از فضای تبلیغانی کاندیداهای ریاست جمهوری و ابراز نزدیکی به جریانهای سیاسی، استفاده از بلند گوها در ستادهای مختلف در سطح شهر و تبلیغ مستمر کاندیدا مورد نظر و در نهایت شام آخری که به اعضای ستادهای انتخاباتی داده شد از جمله اتفاقاتی بود که روز گذشته در فضای تبلیغات شورای شهر کرمان روی داد.

در میان کاندیداها افرادی نیز هستند که با ارائه برنامه و کارنامه مشخص و تجربه و تخصص می توانند کرمان را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهند و مردم باید با توجه به سلایق و تشخیص آنها را راهی شورای شهر کنند

در میان کاندیداها افرادی نیز هستند که با ارائه برنامه و کارنامه مشخص و تجربه و تخصص می توانند کرمان را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهند و مردم باید با توجه به سلایق و تشخیص آنها را راهی شورای شهر کنند.

اما همچنان که گفته شد شهری مانند کرمان که طی سال های اخیر با همکاری و همراهی شهرداری و استانداری بعد از گذشت سالها گام های موثری برای توسعه برداشته است، امروز نیاز به افرادی نخبه و دلسوز دارد که بتواند این رویه را ادامه دهند و شهر را به مکانی جذاب برای سرمایه گذاری و توسعه تبدیل کنند.

بر اساس آمار ۲ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۴۳۵ نفر در استان کرمان واجد شرایط رای دادن هستند.

۵۰ هزار و ۱۸۸ نفر از افراد واجد شرایط رای دادن در استان کرمان را رای اولی ها تشکیل می دهند استان کرمان در انتخابات شوراهای شهر و روستا ۸۱ حوزه شامل ۲۳ حوزه شهرستان و ۵۸ بخش است.

۵۸ حوزه انتخابیه برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در استان کرمان وجود دارد.