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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۳۰

سوزان مالونی:

انتخابات ایران همه ما را نگران کرده است/ پیروزی روحانی قطعی نیست

انتخابات ایران همه ما را نگران کرده است/ پیروزی روحانی قطعی نیست

استاد انرژی، نفت و خلیج فارس موسسه بروکینگز واشنگتن نسبت به نتیجه نهایی انتخابات ایران ابراز نگرانی و نسبت به پیروزی روحانی ابراز تردید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سوزان مالونی» استاد بخش خاورمیانه، امنیت انرژی و خلیج فارس مرکز انستیتو بروکینگز واشنگتن امروز در توئیت خود نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ایران که قرار است فردا برگزار شود ابراز نگرانی کرد.

وی در توئیت خود نوشت: انتخابات ایران فردا برگزار می شود و همه ما را نگران کرده است. تا همین چندی پیش پیروزی روحانی قابل پیش بینی و مسجل بود. اما چنین تصوری تنها یک زنگ خطر بود.

گفتنی است بسیاری از نشریات غربی و عربی تاکنون نسبت به انجام انتخابات در ایران و نتیجه حاصل از آن ابراز نظر کرده و به گمانه زنی در خصوص نتایج احتمالی آن پرداخته اند.

از جمله این مجلات می توان به هفته نامه نیوز ویک و نشریه به نام بلومبرگ اشاره کرد که امروز با انتشار مطالبی، نتیجه احتمالی انتخابات ایران را پیش بینی کردند.

کد مطلب 3982056

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    نظرات

    • Stone IR ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
      0 0
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      اقا کلید ساز رفقات نگرانتن که فردا اخرین روزت باشه انشالله علی برکت الله
    • حمید IR ۲۰:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
      0 0
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      با عملکرد بسیار بدی که روحانی در طول این چهار سال داشته باید هم رای نیاورد .
    • مهدی IR ۲۱:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
      0 0
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      نترس صددرصد روحانیه
    • احسان IR ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
      0 0
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      آقای مدیر سایت چرا نظرات را منتشر نمی کنید نکنه شما از طرفداران آقای روحانی هستید .؟
    • کیا IR ۰۰:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۹
      0 0
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      فردا همه خواهیم گفت مرگ بر امریکا( یعنی مرگ بر فاسقین و منافقین و ملحدین داخلی و خارجی)
    • اتا IR ۰۱:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۹
      0 0
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      فقط روحانی
    • محمود IR ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۹
      0 0
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      به امید خدا رئیسی می اید

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