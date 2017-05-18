انتخابات ایران همه ما را نگران کرده است/ پیروزی روحانی قطعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «سوزان مالونی» استاد بخش خاورمیانه، امنیت انرژی و خلیج فارس مرکز انستیتو بروکینگز واشنگتن امروز در توئیت خود نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ایران که قرار است فردا برگزار شود ابراز نگرانی کرد.

وی در توئیت خود نوشت: انتخابات ایران فردا برگزار می شود و همه ما را نگران کرده است. تا همین چندی پیش پیروزی روحانی قابل پیش بینی و مسجل بود. اما چنین تصوری تنها یک زنگ خطر بود.

گفتنی است بسیاری از نشریات غربی و عربی تاکنون نسبت به انجام انتخابات در ایران و نتیجه حاصل از آن ابراز نظر کرده و به گمانه زنی در خصوص نتایج احتمالی آن پرداخته اند.

از جمله این مجلات می توان به هفته نامه نیوز ویک و نشریه به نام بلومبرگ اشاره کرد که امروز با انتشار مطالبی، نتیجه احتمالی انتخابات ایران را پیش بینی کردند.