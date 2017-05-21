بررسی و تجمیع آرای شورای شهر مشهد ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات فرمانداری مشهد، رحیم نوروزیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مجموع هزار و ۱۷۰ صندوق اخذ رای انتخابات شورای اسلامی شهر در سطح کلانشهر مشهد وجود داشته که از این تعداد آرای بیش از ۲۱۵ صندوق اخذ رای بررسی شده است.

وی افزود: روند بررسی و تجمیع آرای باقی مانده صندوق های اخذ رای انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد همچنان ادامه دارد.

معاون استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم با اتمام روند شمارش آرا، تا بعد از ظهر یکشنبه نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد اعلام شود.

وی در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری در مشهد نیز بیان کرد:از مجموع یک میلیون و ۶۲۶ هزار و ۳۱۵ رای صحیح، ۹۰۳ هزار و ۴۵۱ رای به حجت‌الاسلام رییسی، ۶۸۸ هزار و ۵۷۴ رای به حجت‌الاسلام روحانی، ۲۷ هزار و ۴۶ رای به میرسلیم و ۷ هزار و ۲۴۴ رای به هاشمی طبا تعلق گرفته است.