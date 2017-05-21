عباس دمیرچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دوم ثبت‌نام در کاروان‌های حج از روز گذشته آغازشده است.

وی با اشاره به اینکه مرحله اول ثبت‌نام کاروان‌های حج امسال از ۲۴ فروردین‌ تا ۲۸ اردیبهشت‌ ادامه داشت، گفت: مرحله دوم ثبت‌نام از روز گذشته ۳۰ اردیبهشت آغازشده است.

رئیس سازمان حج و زیارت استان البرز تأکید کرد: ۹۵ درصد واجدین شرایط در مرحله نخست ثبت‌نام کردند.

دمیرچی اضافه کرد: ودیعه گذارانی که تاکنون قادر به ثبت‌نام نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه این سازمان و یا دفاتر زیارتی اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اولویت‌های اعزام و ثبت‌نام مرحله اول حجاج شامل کسانی است که تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵ ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: در صورت وجود ظرفیت خالی در کاروان‌های حج کسانی که تا پایان آبان ماه سال ۸۵ در بانک ودیعه گذاری کرده‌اند، می‌توانند برای نام‌نویسی در کاروان‌های حج امسال اقدام کنند .