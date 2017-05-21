تجربیات شورای چهارم به منتخبان دوره پنجم منتقل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری در جریان سیصد و چهل و ششمین جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران، با بیان اینکه برای ما به عنوان منتخبان شورای چهارم نیز مطلع شدن از چکیده فعالیت دوره قبل اهمیت داشت، اظهار کرد: شخصا در بدو ورود به شورای شهر با تک تک اعضای شورای سوم مصاحبه‌های عمیقی انجام دادم تا مطلع شوم که آنها چه آمال و برنامه‌هایی برای شهر داشتند و چقدر این آمال بر زمین ماند و علت آن چه بود. خوب است تجربیات این دوره هم قبل از استقرار شورای پنجم به منتخبان مردم منتقل شود.

وی از احصای ۱۴ مورد از تجربیات مهم شورای شهر برای انتقال به اعضای شورای پنجم خبر داد و افزود: در جلسات آتی این موارد را به تفصیل بیان خواهم کرد.



عضو لیست خدمت در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به گلایه خود از عملکرد هیات نظارت و اجرایی در فرآیند ثبت نام و شمارش آرا افزود : دخالت سلیقه ها و اعمال نوعی مهندسی در جریان رد صلاحیت ها و نیز تجمیع نشدن آرا در فرمانداری و حتی بکارگیری نرم افزاری که هیچ مرجع صلاحیتداری مجاز بودن بکارگیری آن را در تجمیع آرا تایید نکرده از جمله این گلایه هاست.



شاکری در ادامه با اشاره به حضور پرشور مردم در جشن ملی انتخابات، بر ضرورت ارج نهادن به این سرمایه عظیم اجتماعی تاکید کرد و افزود: خوب است مسیر شفاف سازی که در جریان مناظرات انتخاباتی صورت گرفت و فهرستی از ناکارآمدی و نادرستی ها رو پیش رو قرار داد از دستور رسیدگی خارج نشود و با عنایت به حساسیتی که مردم به وعده های انتخاباتی و موضوعات مطرح شده در مناظرات دارند، رییس جمهور منتخب عمل به وعده ها در خصوص بکارگیری جوانان، رونق اشتغال، کالای قاچاق، به حرکت درآوردن تولید و مبارزه با آسیب های اجتماعی را در اولویت قرار دهد.



وی ضمن اشاره به ناکارآمدی وزارت کشور در تامین تعرفه و پیش بینی تعداد صندوق آرا برای اخذ رای از انبوه جاماندگان گفت: حدود ۱۴ میلیون نفر از مجموع ۵۶ میلیون شهروند دارای حق رای در انتخابات اخیر شرکت نکردند، که باید از این افراد نیز به نحوی دلجویی شود تا به حضور در تعیین سرنوشت خود ترغیب شوند.



این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: مجموعه کسانی که در انتخابات شرکت نکردند، ۲۳ میلیون نفری که به رییس جمهور رای مثبت دادند، ۱۶ میلیون نفری که به او رای منفی دادند و بیش از دو میلیون نفری که رای آنها جزو آرای باطله بوده است، یک ملت هستند و باید سرمایه اجتماعی این ملت توسط دولت حفظ شود.



شاکری خطاب به آن دسته از کسانی که مقاومت در فراز و فرود حوادث را بی فایده می دانند گفت: چه فتح مکه و چه شکست احد باشد، آزمایشی برای سنجش جوهره پایداری ماست، در هر دو صورت جلوه هایی از یک حقیقت و تاکید بر استقامتی است که باید صورت بگیرد تا مکتب امام خمینی (ره) و اسناد بالادستی انقلاب در عمل پیاده شود. دشمنان بدانند مکتب امام (ره) بر جا خواهد ماند و شیطان بزرگ بهره‌ای نخواهد برد؛ امریکا همیشه ابلیسم مجسم است و شجره ملعونه آل سعود نیز به چیزی نخواهند رسید، قطعا پیروز همیشگی صحنه، ملت ایران است.