نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای شهر زاهدان مشخص شد

مجتبی خانجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهر زاهدان برای ۱۱ کرسی به رقابت پرداختند، اظهار داشت: با توجه به اتمام شمارش آراء از میان داوطلبان عبدالحمید الهامی‌فر با کسب ۶۴ هزار و ۲۰۰ رأی به عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی افزود: همچنین عبدالحمید بحرپیما با ۶۳ هزار و ۲۵۲ رأی، پرویز بهادرزهی با کسب ۶۳ هزار و ۱۵۶ رأی و عارف نوتی‌زهی با کسب ۶۰ هزار و ۷۸۰ رأی به عنوان نفرات دوم تا چهارم پنجمین دوره شورای ‌شهر زاهدان شناخته شدند.

وی ادامه داد: رسول بیجار با کسب ۵۹ هزار و ۵۵۶ رأی، منصور پروین با کسب ۵۹ هزار و ۴۲۳ رأی، سمانه صائب با کسب ۵۸ هزار و ۵۲۲ رای و عبدالجلیل شهنوازی با کسب ۵۷ هزار و ۶۱۹ رأی به ترتیب به عنوان نفرات پنجم تا هشتم راهی شورای اسلامی شهر زاهدان در دوره پنجم شدند.

فرماندار زاهدان خاطر نشان کرد: همچنین حمیدالدین یوسفی با کسب ۵۴ هزار و ۸۱۳ رأی، غلامحسین ناروئی‌نژاد با کسب ۵۳ هزار و ۸۱۰ رأی و حبیب‌الله خوب‌فکر با کسب ۵۲ و هزارو ۷۵۰ رای به عنوان نفرات نهم تا یازدهمین وارد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر زاهدان شدند.

وی گفت: بر طبق آرای شمارش شده عباس شیبک، فاطمه زیرکی، عیسی پیری، صدیقه سالاری، علیرضا شهرکی، رضا مشهدی و محمدرضا کوچکزائی نیز به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر زاهدان تعیین شدند.