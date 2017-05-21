احمدرضا ضیایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تائید انتخابات دهمین دوره انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در شهرستان اصفهان اظهار داشت: در این انتخابات حسن کامران دستجردی از مجموع ۶۹۶ هزار و ۱۷۹رای صحیح ماخوذه با ۲۴۲ هزار و ۸۸۹ رای به عنوان پنجمین نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
وی با اشاره به اینکه کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان ۸۶۹ هزار و ۶۸۳ رای اعلام شده است، ابراز داشت: از این تعداد رای ۱۷۳ هزار و ۵۰۴ رای باطله بوده است.
رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه در این انتخابات سید مجید موسویان احمد آبادی با ۲۳۲ هزار و ۱۵۷ رای به عنوان نفر دوم انتخاب شده است، تصریح کرد: همچنین حجتالاسلام نصرالله سخاوتی با ۸۶ هزار و ۷۲۲ رای به عنوان نفر سوم این انتخابات معرفی شد.
حسن کامران پنجمین نماینده مردم اصفهان در مجلس شد
اصفهان - رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: حسن کامران دستجردی به عنوان پنجمین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
