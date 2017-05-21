حسن کامران پنجمین نماینده مردم اصفهان در مجلس شد

احمدرضا ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تائید انتخابات دهمین دوره انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در شهرستان اصفهان اظهار داشت: در این انتخابات حسن کامران دستجردی از مجموع ۶۹۶ هزار و ۱۷۹رای صحیح ماخوذه با ۲۴۲ هزار و ۸۸۹ رای به عنوان پنجمین نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.



وی با اشاره به اینکه کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان ۸۶۹ هزار و ۶۸۳ رای اعلام شده است، ابراز داشت: از این تعداد رای ۱۷۳ هزار و ۵۰۴ رای باطله بوده است.



رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه در این انتخابات سید مجید موسویان احمد آبادی با ۲۳۲ هزار و ۱۵۷ رای به عنوان نفر دوم انتخاب شده است، تصریح کرد: همچنین حجت‌الاسلام نصرالله سخاوتی با ۸۶ هزار و ۷۲۲ رای به عنوان نفر سوم این انتخابات معرفی شد.