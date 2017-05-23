به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره اینکه مراجع قانونی اعتراضات اعضا را نمی‌پذیرند، اعلام کرد خود کاندیدا باید در فرمانداری حضور داشته باشد و با اثر انگشت اعتراض خود راثبت کند گفت: مگر اعلام نمی‌شود اعتراضات خود را بر اساس روند قانونی پیگیری کنیم، کجای قانون گفته شده که اینگونه به اعتراضات رسیدگی شود. اگر ریگی در کفش شان نیست چرا به اعتراضات رسیدگی نمی‌کنند. چرا مراجع قانونی نامه اعتراض ما را نمی‌پذیرند؛ صدای اعتراض خود را به گوش چه کسی برسانیم

چمران در پاسخ به وی گفت: قرار بود کاندیداهایی که اعترض دارند به همراه دو نماینده کنونی به فرمانداری مراجعه کنند.