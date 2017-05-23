به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: انتقادات زیادی به عملکرد هیئت اجرایی انتخابات شهرستان بوشهر وارد است و فرماندار به عنوان رئیس این هیئت عملکرد ضعیفی داشته است.
حجت الاسلام عبدالحمید خدری ادامه داد: تاخیر در اعلام نتایج انتخابات شورا و گزارشهایی که از سوی تعدادی از کاندیداها داده شده که ناشی از ضعف هیئت اجرایی است، یا اینکه به استناد سخن یکی از همکاران ما در هیئت عالی نظارت، فرماندار در روز شمارش و تجمیع آراء در فرمانداری حضور نداشته، نشان دهنده عملکرد ضعیف در برگزاری و مدیریت صحیح انتخابات است.
خدری با بیان اینکه کاندیداهای معترض به انتخابات در شهرهای استان میتوانند شکایت و مستنداتشان را به هیئت نظارت ارسال کنند، ادامه داد: پنج شنبه هفته جاری هیئت عالی نظارت متشکل از سه نماینده استان در بوشهر تشکیل جلسه میدهد و اگر گزارش مستندی از تخلفات و اشکال رسیده که بر نتیجه رای مردم اثرگذار باشد، بدون هرگونه ملاحظهای تصمیمگیری قاطع خواهیم داشت.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم اظهار داشت: این هیئت به اندازهای در رسیدگی به تخلفات انتخاباتی شفاف عمل خواهد کرد که هیچ شائبه و شبههای در ذهن هیچ کاندیدایی باقی نماند، اقداماتی که میتواند شامل بازشماری برخی صندوقها هم شود و واقعا اگر به این نتیجه برسیم که تخلفات به شکلی بوده که بر نتیجه انتخابات اثرگذاشته، در خصوص اقدامات بالاتر هم واهمهای وجود ندارد.
نظر شما