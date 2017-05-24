به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صادقدوست ضمن اعلام خبر فوق، دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده را شامل آن دسته از پلهایی دانست که امکان حذف درزهای انبساط در آنها فراهم است.
وی با بیان آنکه اولویتبندی اجرای عملیات حذف درزهای انبساط در این پلها براساس معیارهایی همچون هزینههای اجرایی، میزان نشت و خرابی درز، سهولت اجرا، اهمیت ترافیکی و همچنین پیامهای مردمی دریافت شده است، یادآور شد: مطالعات کارشناسان سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران نشان میدهد درزهای انبساط پلها، عامل اصلی بسیاری از مشکلات سازهای و ایمنی بهره برداران به ویژه پلهای چند دهانه است.
مدیر گروه مقاومسازی و نگهداشت پل و ابنیه سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، با اشاره به برگزاری کارگاههای مهندسی ارزش در جهت رفع مشکلات ناشی از آسیب درزهای انبساط، تلاش برای حذف این اجزا در پلها را خروجی مثبت این کارگاهها دانست و افزود: اولویت بندی پلهایی که میتوانند بهترین انتخاب برای اجرای این پروژه باشند، در کمیتههای فنی انجام شده است.
بنابراعلام روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی، به گفته صادق دوست، حذف درزهای انبساط نتایجی همچون کاهش آلودگیهای صوتی، روان شدن ترافیک، افزایش ایمنی بهره برداران و همچنین حذف هزینههای مربوط به تعمیر و تعویض اجزای فوق را به دنبال خواهد داشت.
