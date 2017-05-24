۲۸۶ نفر از افراد خارج از قانون در الدراز بازداشت شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین (بنا)، سازمان موسوم به امنیت عمومی بحرین در بیانیه ای آخرین اطلاعات را از وضعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و منطقه الدراز اعلام کرد.

این سازمان تصریح کرد که در جریان عملیات امنیتی در الدراز تعدادی از افراد را دستگیر کردیم و ۲۸۶ نفر از افراد خارج از قانون! نیز توسط عناصر امنیتی آل خلیفه بازداشت شده اند.

در ادامه ادعا شده است که هدف عملیات امنیتی در الدراز شیخ عیسی قاسم نبود. افراد تحت تعقیب در منطقه الدراز به سمت نیروهای امنیتی بمب های دست ساز پرتاب کردند. این بمب ها ساخت ایران بود.