انتظار مردم از دولت حل مشکلات تولید و اشتغال است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسداله عباسی نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفتگو، بزرگ ترین چالش اقتصادی کشور را تولید و اشتغال دانست و اظهار داشت: تولید و اشتغال دو مسئله عمده کشور است و رهبری نیز با تیزهوشی سال را به نام تولید و اشتغال نامگذاری کردند؛ بنابراین باید با برنامه کوتاه و میان مدت حرکت کنیم.

وی افزود: دولت نباید زمان را از دست بدهد و مردم انتظار دارند اقتصاد از رکود خارج و مشکلات تولید و اشتغال حل و فصل شود.

نماینده مردم رودسر با بیان اینکه کارگاه ها و شرکت های کوچک تولیدی باید مورد توجه قرار گیرند و بین واحدهای تولیدی با مقیاس های مختلف خط کشی انجام نشود، ادامه داد: قفل کردن بخشی از واحد های تولیدی جبران نا پذیر است. در این مسیر با دو مانع بزرگ قاچاق کالا و سیستم بانکی رو به رو هستیم.

عباسی ادامه داد: این دو مانع اجازه نمی دهد تولید رونق پیدا کند و دولت باید بتواند مرزها را به روی کالای قاچاق و تولیدات مشابه داخلی ببندد تا سرمایه گذار داخلی احساس نا امنی در حوزه اقتصاد داخلی نداشته باشد.

وی با اعلام اینکه دولت باید در مقابل قاچاق سازماندهی شده بایستد، تصریح کرد: برخی تصمیمات در کارگروه های استانی گرفته می شود اما بروکراسی حاکم در نظام بانکی منجر به دلسردی تولید کننده و رها کردن این حوزه می شود.

عباسی گفت: اگر مسکن از حالت رکود خارج شود، فرصت های شغلی بسیاری ایجاد می شود و هر روز افراد وارد بازار کار شده و در انتهای روز قادر به دریافت دستمزد خواهند بود ولی اگر تولید به بهانه احتمال بروز تورم رها شود، منجر به عدم تحقق شعار سال خواهد بود.