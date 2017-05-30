مطالعات علمی و حفاظت مجسمه نادرشاه پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث و فرهنگی و گردشگری، پرستو نعیمی طرئی مسئول بخش پژوهشی حفاظت از آثار فلزی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی با اعلام این خبر گفت:مطالعات علمی ساختاری مجسمه فلزی نادرشاه شامل بررسی اسکلت داخلی، مطالعه روند فرسایش و خوردگی و ارزیابی وضعیت ایستایی مجسمه فلزی نادرشاه که از اسفند ماه ۱۳۹۴ آغاز شده بود، با موفقیت به اتمام رسید.

او افزود: طرح یاد شده که از پروژه های در دست اجرای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است، تاکنون طی دو فاز مستندنگاری و مطالعات فنی با نظارت مسئولین سازمان میراث فرهنگی استان خراسان رضوی و حمایت و نظارت اداره کل موزه ها انجام گرفته است.

به گفته مسئول بخش پژوهشی حفاظت از آثار فلزی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- در این طرح علاوه بر انجام بررسی‌های ریزساختاری دقیق، مطالعات مهندسی متعددی با انجام تست‌های غیرمخرب به منظور ارزیابی وضعیت کلی اثر از نظر ایستایی، تنش و خوردگی صورت گرفته است بخشی از اطلاعات لازم در این رابطه با بررسی‌های علمی در محل فراهم شده است.

نعیمی طرئی اظهار داشت: در اجرای این دو فاز مراکز مختلف علمی، دانشگاهی و صنعتی همکاری داشته و از مشاوره تخصصی دکتر ابوالقاسم دولتی، استاد تمام وقت دانشگاه صنعتی شریف با تخصص خوردگی و حفاظت فلز و همکاری کارشناسان گروه های مختلف پژوهشی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی بهره لازم برده شده است