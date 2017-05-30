اکران آثار قرآنی بر روی ۳۵۰ عرشه و بیلبورد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده با بیان اینکه این کمپین با همکاری و مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شده است، اظهار داشت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج سبک زندگی قرآنی در راستای برگزاری این کمپین اقدام کرده ایم.

وی افزود: اطلاع رسانی دقیق مسابقات بین المللی قرآن کریم با مشارکت مردم به عنوان مهمترین اتفاق قرآنی در کشور ضرورت دارد به همین دلیل این سازمان اقدام به برگزاری این کمپین اقدام کرده است تا سهم کوچک اما تاثیرگذار در این رویداد قرآنی داشته باشد. همچنین‌در گام نخست بعد از ایام نوروز سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه اقدام به برگزاری کارگاه طراحی گرافیک و تصویرسازی با حضور ۴۰ نفر از برگزیدگان این رشته با عنوان سبک زندگی قرآنی اقدام کرد.



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با بیان اینکه هدف از این کارگاه اکران آثار گرافیکی با مضامین قرآنی در ماه مبارک رمضان بود، تصریح کرد: در این کارگاه با پالایش جملات قرآنی و دعوت از اساتید برتر این رشته محمدرضا دوست محمدی، مصطفی اسداللهی و مصطفی گودرزی دیباج کارگاه سه روزه ای در سالن کنفرانس سازمان زیباسازی تشکیل شد. که در طول برگزاری این کارگاه حدود ۲۵۰ اثر هنری خلق شد که ۵۵ اثر برگزیده آن در ایام ماه مبارک‌ رمضان اکران می شود. همچنین در همین راستا سازه های متنوعی اعم از عرشه پل، بیلبورد و پرتابل در سراسر مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به اکران در آمد تا شاهد اثر گذاری فراوان تبلیغات شهری در این دوره از مسابقات باشیم.



وی یادآور شد: برای نخستین بار با همکاری سازمان اوقاف آثار مذکور با هماهنگی دفاتر سازمان اوقاف در مراکز استان های سراسر کشور به اکران در خواهند آمد.



علیزاده در ادامه افزود: آثار منتخب بر روی ۳۵۰ عرشه، بیلبورد فرهنگی، تجاری و بیش از ۴۰۰ پرتابل در سطح شهر تهران اکران شده است. همچنین آثار برتر کارگاه موشن گرافیک تهیه شده و طرح های برتر بر روی تلویزیون های شهری، فروشگاه های شهروند و تلویزیون های مستقر در مترو به تصویر در آمده است.



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت: بدون شک در مدت زمان کوتاه نمی توانیم شاهد ترویج فرهنگ قرآنی در خانواده ها باشیم اما به مرور زمان می توانیم آن را اجرایی کنیم.