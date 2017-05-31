افزایش بیمه حجاج تا ۲۰۰ میلیون تومان/سعودی بنای ناسازگاری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست روز گذشته آن کمیسیون عنوان کرد: جلسه دیروز با هدف بررسی شرایط و امکانات برگزاری مناسک حج امسال با حضور حجت‌الاسلام قاضی عسگر نماینده محترم مقام معظم رهبری در حج و زیارت، جابری انصاری و قشقاوی معاونین وزارت امور خارجه و نمایندگان وزارت اطلاعات برگزار شد.

نماینده مردم ورامین در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: قبل از شروع جلسه رسمی موضوعاتی از قبیل آخرین روند وضعیت صیادان دزدیده شدن توسط دزدان دریایی، آخرین وضعیت گروگان حادثه میرجاوه، انتصاب و شروع به کار سفیر ایران در عمان مطرح شد.

وی گفت: در ابتدای بحث حج، بروجردی با اشاره به شرایط منطقه، نگرانی‌های کمیسیون را مطرح کرد و قاضی عسگر روند گفت‌وگو و توافق برای برگزاری مراسم حج امسال را با جزئیات توضیح داد.

نقوی حسینی اظهار داشت: قاضی عسگر گفت که مذاکره برای جمع‌بندی نهایی مراسم حج بود و ما بر این اساس و در چارچوب تعیین شده مذاکرات را ادامه دادیم و توافق نیز بر اساس همان چارچوب و روند صورت گرفت و جای هیچ نگرانی نیست. اقدامات اجرایی هم اعم از کاروان ها، اجاره هتل‌ها، نحوه استقبال حجاج و پشتیبانی و تدارکات حجاج انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: نماینده مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت توضیح داد که برخی شایعات کذب موجب نگرانی‌ها می شود در حالی که هیچ مشکلی وجود ندارد، توافق خوبی با سعوی ها شکل گرفته است. مچ بندهایی هم که تدارک دیده شده، ساخت داخلی است و بیانگر یکسری اطلاعات شخصی جهت رفاه خود حجاج است و هیچ ارتباطی با کنترل افراد توسط دیگران ندارد.

همچنین در ادامه این جلسه، قاضی عسگر تاکید کرد: این اولین بار است که عربستان جدای از ابلاغیه کلی حج با ایران توافق کرده و تاکنون مطابق توافق دقیق عمل شده است، همچنین ۱۰ نفر هم نیروی کنسولی جهت مدیریت حجاج ایرانی از ایران پذیرفته‌اند که اعزام و مستقر شده اند.

به گفته نماینده مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت ارتباط ایران با سایر کشورهای مسلمان و منطقه در امور حج ارتباط خوبی است و همه آنها خواستار حضور ایران در مراسم حج هستند.

در ادامه، نقوی حسینی تصریح کرد: در ادامه نماینده وزارت اطلاعات گفت که برآورد امنیتی ما نیز این است که بنای ناسازگاری از طرف مقابل وجود ندارد.

همچنین در ادامه جلسه، کواکبیان، ذوالنوری، فلاحت پیشه، کریمی قدوسی و جمالی دیدگاه‌ها، دغدغه ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: همچنین قاضی عسگر گفت در امور اجرایی تلاش شده، کلیه ضعف‌های گذشته را رفع شود و بیمه حجاج تا دویست میلیون تومان افزایش یافته است و در ادامه جلسه، محمدی رئیس سازمان حج و زیارت توضیحاتی پیرامون امور اجرایی حج ارائه کرد.

نقوی حسینی اظهار داشت: بر اساس گفته های محمدی تلاش شده مشکلات مطرح در ورودی حجاج از جمله انگشت‌نگاری هم حل شود و با احترام کامل امور اجرایی صورت گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد عنوان کرد: در پایان قاضی عسگر اشاره کرد که مسائل خانواده شهدای مسجدالحرام و منا را هم دنبال کرده و تلاش می شود مسئله دیه هم حل شود، همچنین کمیسیون امنیت بر کاهش ادبیات نامناسب از سوی عربستان در دوران حج تاکید کرد.