محسن مهرعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه زیرساخت‌های گردشگری تبریز و آذربایجان باید توسعه یابد، ادامه داد: نباید کمبود فرصت تا سال ۲۰۱۸ بهانه شود، بااینکه یک سری کمیته‌هایی برای تبریز۲۰۱۸ ایجادشده، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته و جلساتی برگزارشده ولی این‌ها کافی نیستند و باید نکات و برنامه‌های اساسی برای این رویداد مهم در نظر گرفته شود.

وی بابیان اینکه نباید اکتفا کنیم که در سال ۲۰۱۸ در تبریز رویدادهای ملی برگزار کنیم، افزود: برگزار کردن این رویدادها خوب است و باعث شناساندن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تبریز و آذربایجان شرقی به کشور و جهان می‌شود ولی این اقدامات کافی نیست و باید کارهای اساسی و پروژه‌های بزرگ در سال ۲۰۱۸ در تبریز انجام شود.

مهرعلیزاده با تأکید بر اینکه بخش ماندگار و بزرگ تبریز۲۰۱۸ ساخت تعداد زیادی هتل و مرکز گردشگری در سطح تبریز و استان آذربایجان شرقی است، ادامه داد: باید برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اقداماتی انجام شود تا در سال ۲۰۱۸ کلنگ حداقل ۱۰ هتل بزرگ در سطح استان به زمین زده شود.

«تبریز ۲۰۱۸» باید به «آذربایجان شرقی۲۰۱۸» تبدیل شود

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران سپس بیان کرد: باید از فرصت تبریز۲۰۱۸ استفاده کرد و یک سری امتیازات قانونی از دولت و مجلس گرفت. ایجاد کنسولگری‌های کشورهای مختلف در تبریز ضروری است. باید مذاکراتی در این خصوص انجام شود.

وی سپس ادامه داد: ایجاد پروازهای مستقیم از تبریز به پایتخت کشورهای مختلف اروپایی نیز امری ضروری است چراکه باعث توسعه و رونق استان و شهر تبریز می‌شود و همچنین بار فرودگاه تهران را نیز کاهش می‌دهد.

مهرعلیزاده با اشاره به اینکه باید چند طرح بزرگ و ماندگار در سطح استان آذربایجان شرقی نیز طی سال ۲۰۱۸ ایجاد شود، گفت: «تبریز ۲۰۱۸» باید به «آذربایجان شرقی۲۰۱۸» تبدیل شود.

ایران ظرفیت‌های گردشگری بالایی دارد

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی و سیاسی ادامه داد: ایران ظرفیت‌های گردشگری بالایی دارد. باید از این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها استفاده شود و از صنعت پردرآمد و پاک گردشگری برای توسعه کشور بهره برد.

مهرعلیزاده با تأکید بر اینکه تنوع آب و هوایی، قومیت‌های مختلف، چهارفصل مختلف، قدمت تاریخی، فرهنگ مردم و سابقه مهمان‌نوازی مردم ایران ویژگی‌های مهمی هستند که همگی یکجا در ایران جمع شده‌اند، گفت: متأسفانه در چند دهه گذشته به خاطر مشکلات مختلفی ازجمله جنگ، تحریم‌ها و تبلیغات منفی دشمنان تا حدی از شکوفایی این پتانسیل جلوگیری شده است.

وی سپس ادامه داد: ولی خوشبختانه کارهایی آغازشده و توقع مردم و حرکت سرمایه‌گذاران در صنعت گردشگری افزایش‌یافته است و ایجاد سازمان گردشگری در دولت اصلاحات باعث رونق این صنعت در کشور شده است.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه ما نیز در اتاق بازرگانی با تشکیل کمیسیون گردشگری در تلاش هستیم تا از بخش خصوصی حمایت کنیم، گفت: امیدوارم شاهد شکوفایی صنعت گردشگری در کشور باشیم.

مهرعلیزاده در خصوص نگاه به توسعه گردشگری در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز اظهار داشت: در سند چشم‌انداز نگاه خوبی به صنعت گردشگری شده است تا جایی که تأکید شده باید جایگاه صنعت گردشگری ارتقا یابد و تعداد گردشگران خارجی و درآمدهای ناشی از گردشگری تا پایان برنامه ششم به حداقل ۵ برابر افزایش یابد که به معنی رشد ۱۰۰ درصدی در هرسال است. بااینکه در نگاه اول این میزان رشد کمی بلندپروازانه به نظر می‌رسد ولی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها به‌اندازه‌ای بالا است که می‌توان به این مهم رسید.

وی ادامه داد: می‌توان با توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد مراکز اقامتی و هتل‌ها و همچنین توسعه ناوگان حمل‌ونقل و مکان‌های گردشگری از قابلیت‌های گردشگری کشور استفاده کرد و در هرسال شاهد رشد ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی تعداد گردشگران خارجی در کشور بود.

عملکرد اقتصادی دولت مثبت است

عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان سپس در خصوص عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفت: عملکرد اقتصادی دولت در جمیع جهات مثبت است. مسئله برجام یک هسته اساسی در این روند بود.

مهرعلیزاده افزود: دولت یازدهم از آن وضعیتی که در ابتدای دولت داشت و از بدهی‌ها، واردات بی‌مورد، وابستگی‌ها و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها گرفته تا رشد روزافزون بیکاران جامعه و کاهش ارزش پول و افزایش تحریم‌های نفتی، بانکی و حمل‌ونقل ولی توانست وضعیت را متوقف کند و تورم را کنترل کرده و میزان اشتغال را تا حدی بالا ببرد.

معاون رئیس جمهور در دولت اصلاحات سپس ادامه داد: قیمت‌ها کنترل شد. برجام عملیاتی شد و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دوباره به راه افتادند. درکل عملکرد اقتصادی دولت را مثبت می‌بینم. البته با ایده آل ها فاصله‌داریم.