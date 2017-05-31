خبرگزاری مهر - گروه استانها: جنگلها و مراتع از مهمترین و باارزشترین سرمایههای ملی و مواهب الهی محسوب میشوند و استان لرستان میزبان یکی از غنیترین رویشگاههای اصلی گونه منحصربهفرد بلوط در غرب کشور است و ازلحاظ وسعت جنگل بعد از استانهای فارس و خراسان جنوبی در رده سوم کشور قرارگرفته است.
همچنین سطح جنگلهای استان لرستان در بین استانهای زاگرس نشین بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد ولی در سالهای اخیر جنگلهای این استان تهدیدهای بسیاری را تجربه کرده و دراینبین بخش عظیمی از وسعت این جنگلهای ارزشمند در پی آتشسوزیهای متعدد ازدسترفتهاند.
استان لرستان بهرغم دارا بودن ظرفیتهای منحصربهفرد درزمینهٔ اراضی جنگلی و مرتعی با مخاطرات جدی مواجه است، مخاطراتی که میرود عرصههای طبیعی این دیار را به دشتهای بدون آبوعلف تبدیل کند.
۸۸۴ هکتار از جنگلهای لرستان در آتش سوخت
شیرزاد نجفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در این رابطه بابیان اینکه ۹.۸ درصد جنگلهای لرستان در شهرستان کوهدشت و ۹.۸ درصد چگنی قرار دارد اظهار داشت: همچنین ۱۹.۹ درصد جنگلهای لرستان در پلدختر، یکدهم درصد در بروجرد، ۲۳ درصد در الیگودرز، ۲۲ درصد در خرمآباد، ۶.۲ درصد نورآباد، ۱.۷ درصد دو رود، ۴.۸ درصد در الشتر، صفر درصد ازنا و ۲.۶ درصد نیز در شهرستان رومشگان قرار دارند.
وی بابیان اینکه همچنین ۱۴.۸ درصد مراتع لرستان در شهرستان کوهدشت، یک درصد در شهرستان چگنی، ۱۳.۴ درصد در پلدختر قرار دارد گفت: همچنین ۸.۸ درصد مراتع لرستان در بروجرد، ۷.۴ درصد در ازنا، ۱۶.۵ درصد در الیگودرز، ۱۲.۶ درصد در خرمآباد، ۱۱.۲ درصد در نورآباد، ۷.۸ درصد دورود، ۶.۱ درصد الشتر و چهاردهم درصد نیز در نورآباد قرار دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به آمار حریقهای سال گذشته جنگلهای لرستان اظهار داشت: سال گذشته ۲۱ هزار ۲۵ هکتار از وسعت جنگلهای کشور طعمه حریق شد و در لرستان نیز ۸۸۴ هکتار از جنگلها دچار آتشسوزی شد.
شناسایی ۱۵۰ نقطه بحرانی در جنگلها
نجفی با اشاره به سرانه جنگل در کشور، آسیا، ایران و لرستان عنوان کرد: به ازای هر نفر در دنیا شش هزار و ۵۰۰ مترمربع جنگل، در آسیا هزار و ۵۰۰ مترمربع، در ایران به ازای هر نفر دو هزار مترمربع و در لرستان شش هزار و ۹۱۴ مترمربع جنگل وجود دارد.
وی بابیان اینکه ۹۸ درصد علت آتشسوزیهای جنگلهای لرستان در سال گذشته عامل انسانی بوده است گفت: همچنین علت دو درصد آتشسوزیهای جنگلهای لرستان عامل غیرانسانی بوده است و طی ۱۰ سال گذشته ۹۰ درصد آتشسوزیها عمدی و ۱۰ درصد غیرعمدی بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان بابیان اینکه بیشترین مساحت آتشسوزی جنگلها طی پنج سال گذشته مربوط به خرمآباد بوده است گفت: همچنین در کوهدشت ۵۷ مورد آتشسوزی، در دوره چگنی ۴۱ مورد، در پلدختر ۳۶ مورد، در بروجرد ۲۵ مورد، ازنا ۲۰ مورد، در الیگودرز ۱۷ مورد، در خرمآباد ۹۱ مورد، در نورآباد ۳۱ مورد، در دورود ۶۱ مورد و در الشتر نیز ۳۸ مورد آتشسوزی طی پنج سال گذشته صورت گرفته است.
نجفی بابیان اینکه طی پنج سال گذشته بیشترین حریق در جنگلها مربوط به شهرستان پلدختر بوده است ادامه داد: طی این مدت پنج هزار و ۲۷ هکتار از جنگلهای پلدختر دچار آتشسوزی شده است.
وی با اشاره به شناسایی ۱۵۰ منطقه بحرانی در جنگلهای لرستان گفت: مساحت این مناطق بحرانی در لرستان ۶۱۷ هزار و ۸۰۱ هکتار است که باید برای آنها دیده بان در نظر گرفته شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: بهطور متوسط سالانه دو هزار هکتار از جنگلهای لرستان از بین میرود.
تنها هشت نفر از جنگلهای پلدختر حفاظت میکنند
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان بابیان اینکه برای حفاظت از جنگلها باید به ازای هر هزار هکتار یک نفر باید بهکارگیری شود گفت: این عدد در ایران به ازای هر ۱۳ هزار هکتار یک نفر و در لرستان به ازای هر ۲۷ هزار هکتار یک نفر در امر حفاظت از جنگلها بهکارگیری شده است.
دستیاری فرماندار پلدختر نیز در این رابطه بابیان اینکه علت ۱۰۰ درصد آتشسوزیهای جنگلهای پلدختر عامل انسانی است اظهار داشت: عمده آتشسوزیها در کوههای صعبالعبور از سوی بهصورت عمدی و سهوی رخ میدهد.
وی با اشاره به کمبود تجهیزات اطفا حریق جنگلها در شهرستان پلدختر افزود: باید توزیع امکانات و تجهیزات در این رابطه بر اساس کانونهای بحران صورت گیرد.
فرماندار پلدختر با اشاره به کمبود نیروی انسانی در منابع طبیعی شهرستان بیان داشت: تنها هشت نفر در امر حفاظت از جنگلها فعالیت دارند.
کمبود تجهیزات و نیروی انسانی برای اطفای حریق جنگلهای کوهدشت
فردی بیرانوند فرماندار شهرستان کوهدشت نیز در این رابطه بابیان اینکه طی سال گذشته سه مورد آتشسوزی در سطح جنگلهای این شهرستان رخ داد و ۱۵۷ هکتار از جنگلهای کوهدشت دچار آتشسوزی شد.
وی با اشاره به آتشسوزی اخیر در جنگلهای منطقه بلوران کوهدشت گفت: این آتشسوزی طی سه روز رخ داد و در این مدت پنج مرتبه در نقاط مختلف شاهد شعلهور شدن آتش بودیم.
فرماندار کوهدشت عامل ۹۸ درصد آتشسوزیهای کوهدشت را عامل انسانی برشمرد و گفت: بخشی از این آتشسوزیها سهوی و بخشی نیز عمدی صورت میگیرد.
فردی بیرانوند اختلافات قومی و قبیلهای را ازجمله دلایل آتشسوزی جنگلها و مراتع کوهدشت عنوان کرد و گفت: در جنگلهای شهرستان کوهدشت ۱۶ نقطه بحرانی وجود دارد و مساحت این نقاط ۲۲۰ هزار هکتار است.
وی بابیان اینکه از این میزان ۱۲۰ هزار هکتار جنگل و ۱۰۰ هزار هکتار مرتع است ادامه داد: برای حفاظت از این میزان جنگل و مرتع تنها ۱۵ نفر فعالیت دارند و از این تعداد نیز سه نفر نیروهای شرکتی هستند.
فرماندار شهرستان کوهدشت گفت: این نیروهای حفاظت از جنگلها و مراتع کوهدشت تنها یک دستگاه وسیله نقلیه دارند و در این زمینه با کمبود امکانات مواجه هستیم.
درختان ۴۰۰ سالهای که شبانه به آتش کشیده میشوند
ماشاالله نعمتی فرماندار شهرستان دورود نیز در این رابطه بابیان اینکه آتشسوزیهای جنگلهای این شهرستان سهوی و عمدی بوده از سوی عامل انسانی رخ میدهد گفت: این شهرستان به دلیل اینکه اراضی مرغوبی دارد و دارای منابع آبی خوبی است شبانه برخی افراد اقدام به آتش زدن زمینهای آنکه دارای درختان ۴۰۰ ساله هستند میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد برای حفاظت از جنگلها و مراتع گفت: متأسفانه نیروهای منابع طبیعی این شهرستان امکانات و تجهیزات لازم را برای اطفای حریق جنگلها ندارند.
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