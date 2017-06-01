عوارض آزادراهی مسیرهای منتهی به مرقد امام (ره) رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، ​پنجاه وهشتمین جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرحهای ویژه ترافیکی کشور با حضورمعاون وزیر راه و شهرسازی رئیس پلیس راهورناجاوسایراعضای اصلی کمیته به منظورهماهنگی وآمادگی برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام (ره) وارائه خدمات لازم به زائران ، همچنین سفرهای تابستانی ، برگزار شد.

داودکشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس این سازمان در این مراسم به آمادگی بخش راهداری و حمل و نقل جاده ای برای برگزاری طرح ویژه ایام بزرگواری امام راحل (ره) اشاره کرد و گفت : هماهنگی لازم با تشکل های صنفی و شرکت های حمل و نقل مسافری برای جابه جایی و تامین نیازهای زائرین صورت گرفته است و عملیات لازم جهت ایمن سازی و آماده سازی راه های منتهی به حرم به انجام گردیده و یا در حال انجام است.

کشاورزیان در خصوص برنامه ریزی و طرح ویژه سفرهای تابستانی نیز توضیحاتی داد و تصریح کرد: با توجه به تقارن ابتدای تابستان با تعطیلات عید فطر، و الگوی سفرهای مردم کشور، پیش بینی می شود که سفرهای تابستانی مسافران پیش از عید فطر و از چهارشنبه ۳۱ خرداد، آغاز شود. بر همین اساس پیشنهاد می شود که طرح ویژه تابستانی از تاریخ چهارشنبه آغاز و تا یکم مهرماه نیز ادامه داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیش بینی توزیع سفرهای هموطنان و کاهش حجم ترافیک با توجه به تجربیات گذشته و مدل های سفر نیز خبرداد.

بر اساس این گزارش سردار تقی مهری رئیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست گفت: با هماهنگی هایی که در این نشست صورت خواهد پذیرفت و با اقدامات انجام یافته مراسم ارتحال امام (ره) به نحو شایسته ای انجام خواهد شد و براساس تصمیمات ستاد و استان های مبدا کاروان زائران طرح های ویژه ترافیکی به مورد اجرا قرار گرفته و عملیاتی خواهند شد و در این ایام عوارض مسیرهای منتهی به مرقد امام مانند اتوبان-قم تهران رایگان خواهد بود همچنین کاروان های اتوبوسی زائران نیز توسط تیمهای پیش بینی شده اسکورت خواهند شد.

وی افزود: پیش بینی‌ها حاکی از این است که در ساعات پایانی روز و بعد از ظهر سفرهای زائران مرقد امام (ره) آغاز شوند و تقاضا داریم که به دلیل فشردگی برنامه در نیم روز عصرگاهی، رانندگان و مسافران بیش از گذشته به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند.

سردار مهری از مردم خواست تا به اطلاعیه ها و مسیرهایی که از طریق رسانه های عمومی اطلاع رسانی می شود، دقت داشته باشند. جزئیات بیشتر در مود ابعاد این طرح در روزهای آتی از طریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته رئیس پلیس راهور ناجا طرح ویژه ترافیکی تابستانی نیز از اول تیرماه آغاز خواهد شد و به دلیل مقارن شدن با تعطیلات عید فطر تمام دست اندرکاران و سازمانهای امدادی ، انتظامی و خدماتی از جمله راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور آماده باش هستند.

وی پیش بینی کرد ، با توجه به احتمال افزایش ترافیک در محورهای کم ظرفیت مانند مسیر کندوان و هراز احتمال اعمال محدودیت های ترافیکی در این گونه راهها وجود دارد.

سردار مهری ابراز امیدواری کرد که هموطنان با رعایت قوانین و مقررات در سال جاری به ویژه سفرهای تابستانی ، آمارسوانح و حوادث و تلفات جاده ای روند کاهشی مناسبی داشته باشد.