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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۸

بر اساس نقشه درمان ایران؛

روند توزیع جغرافیایی تخت های بیمارستانی تغییر می کند

روند توزیع جغرافیایی تخت های بیمارستانی تغییر می کند

تفاهم نامه «نقشه درمان ایران ۱۴۰۴»به امضای وزیر بهداشت و معاون توسعه اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه در راستای اجرایی شدن نقشه درمان کشور و سطح بندی خدمات بستری امضا شد.

در جهت افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تاکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی ، کارایی و بهره وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی، تفاهم نامه ای فی مابین وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور امضاء شد.

براساس این تفام نامه، در شهرستان های مرکز استان دولت متعهد است به ازای هر هزار نفر جمعیت، یک و نیم تخت بستری با تعرفه دولتی فراهم کند و در سایر شهرستان های بالای ۵۰ هزار نفر در کشور، یک تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت همراه با جایگزینی تخت های فرسوده فراهم کند.

همچنین براساس این تفاهم نامه مقرر شد فاصله سقف تعهد دولت با تعداد تخت برآورده شده برای هر شهرستان با منابع بخش خصوصی، نیمه دولتی، عمومی و یا خیریه ایجاد گردد.

در بخش دیگری از تفاهم نامه نقشه درمان ایران، در راستای افزایش عدالت جغرافیایی مقرر شد که تفاوت بین استان ها و تفاوت درون استان ها با ‌توزیع تخت های جدید به میزان حداقل ۲۵ درصد کاهش یابد.

کد مطلب 3994398
حبیب احسنی پور

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