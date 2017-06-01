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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۰۶

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت:

سامانه طرح رونق تولید تا اواخر هفته آینده فعال می‌شود

سامانه طرح رونق تولید تا اواخر هفته آینده فعال می‌شود

زنجان-معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا اواخر هفته آینده سامانه طرح رونق تولید فعال می‌شود تا واحدهای متقاضی از تسهیلات برای رونق تولید بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی‌نیا عصر  پنج شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های صنعتی استان زنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۷ هزار مورد از تسهیلات اعطایی مورد نظر در قالب طرح رونق تولید به واحدهای کوچک اختصاص پیدا می‎کند، افزود: رونق تولید و حمایت از واحدهای تولیدی باید امری مستمر و ادامه‌دار در کشور باشد.

وی ادامه داد:  نخستین بند سیاست‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی به ادامه طرح رونق تولید در کشور پرداخته است و در مجموع ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط می‏توانند از خدمات طرح رونق تولید بر اساس دستورالعمل ابلاغی بهره‎مند شوند.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سهم واحدهای متوسط از تسهیلات طرح رونق تولید یک هزار مورد است و بر اساس برنامه‎ریزی‏ها ۲ هزار فقره تسهیلات نیز به واحدهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی اعطا خواهد شد.

صالحی نیا  با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‎های مورد نظر برای طرح رونق تولید،  گفت: سامانه این طرح طراحی شده و موافقت‌های لازم برای اعطای تسهیلات هم با هماهنگی‎ها و جلسات برگزار شده با بانک مرکزی، اخذ شده است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا اواخر هفته آینده سامانه طرح رونق تولید فعال می‌شود تا واحدهای متقاضی از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

کد مطلب 3994451

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