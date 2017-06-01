به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحینیا عصر پنج شنبه در حاشیه بازدید از طرحهای صنعتی استان زنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۷ هزار مورد از تسهیلات اعطایی مورد نظر در قالب طرح رونق تولید به واحدهای کوچک اختصاص پیدا میکند، افزود: رونق تولید و حمایت از واحدهای تولیدی باید امری مستمر و ادامهدار در کشور باشد.
وی ادامه داد: نخستین بند سیاستهای ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی به ادامه طرح رونق تولید در کشور پرداخته است و در مجموع ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط میتوانند از خدمات طرح رونق تولید بر اساس دستورالعمل ابلاغی بهرهمند شوند.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سهم واحدهای متوسط از تسهیلات طرح رونق تولید یک هزار مورد است و بر اساس برنامهریزیها ۲ هزار فقره تسهیلات نیز به واحدهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی اعطا خواهد شد.
صالحی نیا با اشاره به فراهم شدن زیرساختهای مورد نظر برای طرح رونق تولید، گفت: سامانه این طرح طراحی شده و موافقتهای لازم برای اعطای تسهیلات هم با هماهنگیها و جلسات برگزار شده با بانک مرکزی، اخذ شده است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا اواخر هفته آینده سامانه طرح رونق تولید فعال میشود تا واحدهای متقاضی از این تسهیلات بهرهمند شوند.
نظر شما