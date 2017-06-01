به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی‌نیا عصر پنج شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های صنعتی استان زنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۷ هزار مورد از تسهیلات اعطایی مورد نظر در قالب طرح رونق تولید به واحدهای کوچک اختصاص پیدا می‎کند، افزود: رونق تولید و حمایت از واحدهای تولیدی باید امری مستمر و ادامه‌دار در کشور باشد.

وی ادامه داد: نخستین بند سیاست‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی به ادامه طرح رونق تولید در کشور پرداخته است و در مجموع ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط می‏توانند از خدمات طرح رونق تولید بر اساس دستورالعمل ابلاغی بهره‎مند شوند.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سهم واحدهای متوسط از تسهیلات طرح رونق تولید یک هزار مورد است و بر اساس برنامه‎ریزی‏ها ۲ هزار فقره تسهیلات نیز به واحدهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی اعطا خواهد شد.

صالحی نیا با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‎های مورد نظر برای طرح رونق تولید، گفت: سامانه این طرح طراحی شده و موافقت‌های لازم برای اعطای تسهیلات هم با هماهنگی‎ها و جلسات برگزار شده با بانک مرکزی، اخذ شده است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا اواخر هفته آینده سامانه طرح رونق تولید فعال می‌شود تا واحدهای متقاضی از این تسهیلات بهره‌مند شوند.