به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی حسن سروری اظهارکرد: از محل منابع صندوق توسعه ملی،۵۰ شرکت تعاونی استان به میزان ۹ میلیارد تومان جهت تثبیت وایجاد اشتغال برای ۳۸۳ نفر به بانک توسعه تعاون معرفی شده‌اند.

وی بیان کرد: شرکت های تعاونی دانش بنیان وشرکت های تعاونی که کالاهای خود را صادر می‌نمایند تسهیلات ۱۲ درصدی و سایر تعاونی های تولیدی جهت تامین سرمایه ثابت و ایجادی بانرخ ۱۴ درصدی با دوره مشارکت سه ساله وبازپرداخت ۵ ساله تسهیلات دریافت خواهند کرد.

وی از آمادگی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت چهار درصدی به تعاونی های فرش دستباف و صنایع دستی خبر داد و گفت: محور اعطای تسهیلات سال جاری تمرکز بر روی تعاونی های تولیدی خواهد بود.

سروری عنوان کرد: طرح بهسازی ونوسازی و احیای تعاونی های تولیدی استان از طریق برگزاری دوره های آموزشی،استقرار چرخه بهره وری، تقویت مدیریت تعاونی‌ها ودر نهایت تامین سرمایه مورد نیاز آنها از طریق منابع صندوق توسعه ملی وکارگروه رفع موانع تولید استان،صندوق کارآفرینی امید، ومنابع داخلی بانک توسعه تعاون پیگیری می‌شود.

وی مهم‌ترین مشکل تعاونی های استان را تامین وثایق مورد نیاز ذکرد کرد و گفت: در سال تولید واشتغال توجه به حل مسائل ومشکلات بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

معاون امور تعاون اداره کل تعاون خراسان جنوبی با اشاره به پیش بینی سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد در برنامه ششم توسعه،تجمیع سرمایه های خرد از طریق بخش تعاون وتزریق هدفمند منابع بانکی ارزان قیمت بانکی به طرح‌های دارای اولویت اقتصادی می‌توان جهش خوبی در ایجاد بنگاه‌های خرد ومتوسط وتحقق سهم بخش تعاون را میسر نماید.