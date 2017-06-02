به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا موجب طهارت معنوی انسان می شود.

جامعه ما نیازمند بصیرت سیاسی است

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان عنوان کرد: روزه برای این بوده که انسان شکم و شهوت خود را کنترل کند و فلسفه روزه پاکی و پاکدامنی است و تمرینی برای حلال خوری است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه روزه تنها برای پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست و این گام اول است گفت: گام دوم در روزه گرفتن این بوده که ما روزه نفس داشته باشیم و اعضا و جوارح ما پاک باشد و از معصیت الهی به دور باشیم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه یک هفته از ماه مبارک رمضان را سپری کرده ایم و این ماه، ماه مغفرت و رحمت بوده و مبادا دچار غفلت و معصیت شویم و از فرصت رمضان باید استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بزرگترین مشکل جامعه ما غفلت است و از خدا، قیامت، حسابرسی روز قیامت غفلت می کنیم گفت: چیزی که می تواند ما را سربلند و بیدار کند تقوا و بصیرت است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مهم ترین نیاز جامعه امروز ما بصیرت سیاسی است و همچنین تشخیص راه درست از راه غلط و دوست از دشمن است گفت: ما نیازمند تقوای سیاسی و بصیرت سیاسی هستیم و ماه رمضان، ماه تقوا و نیایش است.

برگزاری مراسم بزرگداشت امام(ره) در مصلای الغدیر

آیت الله میرعمادی با اشاره به فرا رسیدن ۱۶ خرداد و سالروز رحلت امام(ره) بیان داشت: امام(ره) برای ما جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال را به ارمغان آورد و مهم ترین میراث امام(ره) نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه ۲۸ سال از ارتحال امام(ره) می گذرد و مهم ترین وظیفه امروز ما حفظ میراث امام(ره) و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است ادامه داد: با ایمان، اتحاد، استقامت مردم و همچنین رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری این میراث امام(ره) حفاظت شده و آرمان ها و اهداف امام(ره) زنده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مردم ایران هنوز سایه امام(ره) را برای خود احساس می کنند و مقام معظم رهبری به عنوان خورشیدی تابناک نظام و این آرمان ها را حفظ کرده است گفت: رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری موجب یکپارچگی و پیشرفت ایران شده است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به قیام ۱۵ خرداد نیز بیان داشت: نیم قرن از قیام ۱۵ خرداد می گذرد و این قیام موجب استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ایران شد و نتیجه قیام ۱۵ خرداد تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد که در آن امنیت و اقتدار وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه کشور ایران یکی از امن ترین کشورهای منطقه و دنیا به شمار می آید و علت آن نیز نفس مسیحایی امام(ره) است ادامه داد: در این راستا با توجه به قرار گیری ۱۶ خرداد و سالروز رحلت امام(ره) در ماه مبارک رمضان مراسم بزرگداشت امام در روز یکشنبه و در مصلالی الغدیر شهر خرم آباد برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: امام(ره) بر گردن ما حق دارند و عزت، آزادی، اقتدار، استقلال، انسجام و ... ایران اسلامی به خاطر این مرد بزرگ الهی است.

شکست ائتلاف غربی و عربی برابر ایران

آیت الله میرعمادی با اشاره به سالروز وفات حضرت خدیجه بیان داشت: این بزرگ بانوی اسلام یار و یاور رسول خدا بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش عربستان سعودی برای ایجاد ائتلاف غربی و عربی بر ضد مقاومت و ایران بیان داشت: آل سعود ۵۰ نفر از روسای کشور را با تطمیع و تهدید جمع کرد و رئیس جمهور آمریکا هم برای تجارت خودش سفری به عربستان داشت و آنها جمع شدند برای اینکه مقابل حق قرار بگیرند، اما ملت ایران خدا را دارد و با همکاری کشور قطر این ائتلاف شکست خورد و رسوا شدند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه برخی کشورها انگیزه ای نداشتند و به دلارهایی که از نفت عربستان برای آنها وعده داده شده بود طمع کردند و رئیس جمهور آمریکا نیز به دنبال تجارت خودش بود و عربستان و آل سعود را دوشیدند گفت: آل سعود خیال می کرد با قرار دادهای تسلیحاتی بزرگ می تواند در منطقه عرض اندام کند و در برابر ایران قرار بگیرد اما امروز همه دنیا متوجه شدند که ایران یک کشور قدرتمند در جهان است و عربستان و ایادی آنها و سردمداران کشورهای حوزه خلیج فارس راه به جایی نمی برند چرا که خدا کمک کار و ناظر است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه وعده الهی حق است و توطئه غربی و عربی در برابر اراده الهی و اراده قوی ملت ایران شکست خورد و باعث ننگ عربستان شده است گفت: امروز آل سعود دست به دامن هر کسی می زند، آمریکا باید بداند که در برابر انقلاب اسلامی ایران نمی تواند قرار بگیرد چرا که به صراحت به عربستان اعلام کرد که خودتان برابر دشمنان باایستید و از خود دفاع کنید.

دولت به وعده های خود عمل کند

وی گفت: آل سعود و آل خلیفه بدانند ایران آمریکا را به ذلت کشانده و آنها را به خواری و ننگ ابدی خواهد کشید.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به تایید انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان نیز بیان داشت: در این راستا نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و همه باید به نظر شورای نگهبان احترام بگذارند و تا کنون نیز اینگونه بوده است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه انتظار مردم از دولت این بوده که به وعده های خود عمل کند و توجه به فقرا، نیازمندان، مسئله اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توانمندی های داخلی دنبال شود گفت: امروز جامعه و ایران نیازمند دولتمردانی قوی، پر کار و ساده زیست، به دور از اشرافی گری، پیرو ولایت است.