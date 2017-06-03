کسب جایگاه دوم کشور در واردات توسط مرز پرویزخان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، بهمن خسروانی با اشاره به آمار ترانزیت کالا از مرز پرویزخان در استان کرمانشاه گفت: طی ۲ ماهه ابتدایی امسال حدود ۱۴۴۰ هزار تن کالا از کشور ترانزیت شده است که این مقدارنسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: بعد از مرز شهید رجایی با اختصاص ۳۵ درصد ازسهم ترانزیت ورودی به کشور، مرز زمینی پرویزخان با ۱۵ درصد در جایگاه دومین مرز فعال کشور قرار دارد.

وی افزود: مرز شهید رجایی، پرویزخان و بازرگان کماکان سه مرز اول فعال در حوزه ترانزیت ورود کالای کشور محسوب شده و مرزهای زمینی باهنر، لطف آباد و سرخس به ترتیب در جایگاه چهارم تا ششم قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه اظهار داشت: ۷۱ درصد از حجم ترانزیت ورودی کشور از طریق مرز رجایی- پرویزخان و بازرگان و باهنر انجام می شود.

وی در خصوص مسیرهای پرتردد کالا از مرزهای کشور طی ۲ ماه گذشته گفت: مسیر پرویزخان به بندر امام با ۲۱۶ هزارو ۲۶۴ تن بار پر تردد ترین مسیر شناخته شد.

خسروانی افزود: به ترتیب ترانزیت مازوت با ۲۳۶ هزار و ۹۶۰ تن، برنج با ۳۶ هزار و ۴۳۰ تن و انواع پنبه با ۳۰ هزار و ۹۲۴ تن، سه کالای عمده عبوری از مرزهای کشور به شمار می آیند.

وی به میزان جابجایی و ترانزیت کالا از مرز پرویزخان از ابتدای امسال اشاره کرد و اظهار داشت: مجموعا ۲۱۶ هزارو ۲۹۰ تن کالا طی ۲ ماه گذشته از این مرز جابجا شده است.