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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه خبر داد:

کسب جایگاه دوم کشور در واردات توسط مرز پرویزخان

کسب جایگاه دوم کشور در واردات توسط مرز پرویزخان

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، مرز پرویزخان را دومین مرز فعال کشور در امر واردات کالا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، بهمن خسروانی با اشاره به آمار  ترانزیت کالا از مرز پرویزخان در استان کرمانشاه گفت: طی ۲ ماهه ابتدایی امسال حدود ۱۴۴۰ هزار تن کالا از کشور ترانزیت شده است که این مقدارنسبت به مدت مشابه سال قبل  ۸.۶ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: بعد از مرز شهید رجایی با اختصاص ۳۵ درصد ازسهم ترانزیت ورودی به کشور، مرز زمینی پرویزخان با ۱۵ درصد در جایگاه دومین مرز فعال کشور قرار دارد.

وی افزود: مرز شهید رجایی، پرویزخان و بازرگان کماکان سه مرز اول فعال در حوزه ترانزیت ورود کالای کشور محسوب شده و مرزهای زمینی باهنر، لطف آباد و سرخس به ترتیب در جایگاه چهارم تا ششم قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه اظهار داشت: ۷۱ درصد از حجم ترانزیت ورودی کشور از طریق مرز رجایی- پرویزخان  و بازرگان و باهنر انجام می شود.

وی در خصوص مسیرهای پرتردد کالا از مرزهای کشور طی ۲ ماه گذشته گفت: مسیر پرویزخان به بندر امام با ۲۱۶ هزارو ۲۶۴ تن بار پر تردد ترین مسیر شناخته شد.

خسروانی افزود: به ترتیب ترانزیت مازوت با ۲۳۶ هزار و ۹۶۰ تن، برنج با ۳۶ هزار و ۴۳۰ تن و انواع پنبه با ۳۰ هزار و ۹۲۴ تن، سه کالای عمده عبوری از مرزهای کشور به شمار می آیند.  

وی  به میزان جابجایی و ترانزیت کالا از مرز پرویزخان از ابتدای امسال  اشاره کرد و اظهار داشت: مجموعا ۲۱۶ هزارو ۲۹۰ تن  کالا طی ۲ ماه گذشته از این مرز جابجا شده است.

کد مطلب 3995085

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