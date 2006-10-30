ديدارهاي منوچهر متكي با مقامهاي سوريه و رهبران گروههاي فلسطيني

به گزارش خبرگزاري مهر، متكي شنبه شب با بشار اسد رئيس جهوري سوريه ديدار و گفتگو كرد كه در اين ديدار بر حمايت از مقاومت لبنان تاكيد و از توافق اخير گروههاي فلسطيني استقبال شد و همچنين طرفين خواستار تقويت كميسيون مشترك اقتصادي ايران و سوريه شدند.



اين ديدار در چارچوب رايزني هاي دوجانبه و منطقه اي و بين المللي تهران و دمشق صورت گرفت ؛ متكي به دعوت وليد المعلم وزير امور خارجه سوريه به اين كشور سفر كرد. وي در جريان ديدار با اسد، پيام احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران را تقديم وي كرد.



متكي و اسد در اين ديدار درباره آخرين وضعيت همكاري هاي دو جانبه موضوعات مختلف منطقه اي و بين المللي از جمله آخرين تحولات فلسطين، اوضاع عراق و همچنين لبنان بحث و تبادل نظر كردند.



همكاريهاي دوكشور در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و روند فعاليت كمسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي و روند پشرفت توافقات و تفاهمات ميان دو كشور نيز در اين ديدار مورد بررسي قرار گرفت.

متكي و بشار اسد با مرور آخرين تحولات فلسطين، اتحاد و همدلي گروههاي مختلف فلسطين را نقطه عطف مبارزات ضد اشغالگري بر شمردند.

وزير امور خارجه ايران با تحسين هوشياري و شعور سياسي ملت فلسطين از توافق اخير به عمل آمده ميان گروههاي فلسطيني استقبال نموده و خاطر نشان كرد: بيداري ملت فلسطين سرمايه ارزشمند در مقاومت عليه صهيونيست ها است و هر حركتي كه متضمن حفظ و تقويت و خدمت و مصالح فلسطيني ها شود؛ يك گام مثبت در مقابله با متجاوزان صهيونيست مي باشد.

متكي و اسد همچنين درباره اوضاع لبنان بحث و تبادل نظر كردند. متكي با حمايت از اجماع گروههاي لبناني، هدف مداخلات خارجي در لبنان را ايجاد خدشه در وفاق ملي لبنان توصيف نمود و اراده ملت لبنان براي حفظ دستاوردهاي بي نظير مقاومت و پيروزي درتهاجم اخير رژيم صهيونيستي را تحسين كرد.

دراين ديدار همچنين تقويت رايزني ها درباره موضوعات منطقه اي و بين المللي ميان تهران و دمشق در سطوح عالي مورد تاكيد قرار گرفت.



ديدار منوچهر متكي با رهبران گروههاي فلسطيني در دمشق



وزير امورخارجه ايران روز گذشته در ديدار با نمايندگان گروه هاي فلسطيني از جمله خالد مشعل رئيس دفتر سياسي جنبش حماس، آخرين اوضاع مناطق فلسطيني را مورد بررسي قرار داد.



"منوچهر متكي" با "خالد مشعل" رئيس دفتر سياسي جنبش حماس، "رضوان عبدالله شلح" دبير كل جنبش جهاد اسلامي، "نايف حواتمه" دبير كل جبهه دمكراسي فلسطين ، "احمد جبريل" دبير كل جبهه خلق و "ماهرالطاهر" مسئول جبهه خلق درخارج ( از فلسطين) به اضافه جمعي از نمايندگان جنبش فتح ديدار كرد .

دراين ديدار آخرين تحولات اوضاع سرزمين هاي اشغالي فلسطين در تمام زمينه هاي امنيتي، سياسي ، اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت.

نتايج گفتگوهاي ( فلسطيني) براي تشكيل دولت وحدت ملي از ديگر موضوعاتي بود كه درمذاكرات متكي با نمايندگان گروه هاي فلسطيني به آن پرداخته شد.

به گفته منابع فلسطيني "متكي" درنشست خود با نمايندگان گروه هاي فلسطيني به سخنان "خالد مشعل" درمورد توافقات به عمل آمده بين دو جنبش حماس و فتح براي پايان دادن به درگيري هاي مسلحانه در خيابان هاي غزه و همچنين پيشنهادهاي مطرح شده براي حل اختلافات اين دو جنبش براي تشكيل دولت وحدت ملي فلسطين گوش فرا داد.

وزيرامورخارجه ايران پيش از اين در اوايل ماه آگوست ( مرداد ماه) گذشته براي انجام مذاكرات مربوط به روابط دو جانبه تهران و دمشق به سوريه سفر كرده بود.



رئيس دفتر سياسي جنبش حماس در ديدار با متكي تاكيد كرد كه مقاومت تنها راه پيش روي فلسطينيان براي بازپس گيري حقوق غصب شده خويش است و حماس براي خنثي كردن همه دسيسه هاي فتنه افكنانه در بين فلسطيني ها با جديت تلاش مي كند.



ديدار متكي با نخست وزير سوريه



"منوچهر متكي" وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران روز يكشنبه در ادامه سفر به سوريه با "محمد ناجي عطري" نخست وزير اين كشور ديدار و درباره همكاري دوجانبه و راههاي تقويت آن در همه زمينه ها بحث و تبادل نظر كرد.



به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر نخست وزيري سوريه در بيانيه اي اعلام كرد كه وزير خارجه ايران و نخست وزير سوريه افق هاي روابط بين دو كشور و توسعه و گسترش آنها در زمينه هاي اقتصادي، رشد و آباداني و تجاري بويژه در بخش هاي انرژي، برق، حمل و نقل و آب را بررسي كردند.

اين بيانيه افزود: در اين نشست برخي موضوعات مورد علاقه دوطرف مطرح و بر اهميت هماهنگي و رايزني دائم و مستمر بين دو كشور تاكيد شد.

در همين حال؛ يك منبع ايراني در گفتگو با خبرگزاري كونا اظهار داشت: دوطرف، روند طرح هاي سرمايه گذاري طرف هاي ايراني در سوريه و برداشتن همه موانع پيش روي اجرايي كردن توافقنامه هاي امضا شده بين دو كشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده اند.

برپايه اين گزارش، ايران هم اكنون طرح هاي سرمايه گذاري به مبلغ بيش از 800 ميليون دلار را در بخش هاي توليد انرژي برق، سيمان، شيشه ، نفت، گاز و توليد خودور در دست اجرا دارد.