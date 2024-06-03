شهید رییسی شبانه روزی در حال خدمت بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضی زاده هاشمی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از تکمیل فرایند ثبت نام در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سالروز رحلت امام عظیم الشان (رحمت الله علیه) را به همه آزادیخواهان عالم تسلیت عرض نموده و یاد و خاطره امام عزیز را زنده نگاه می‌دارم که با آینده‌نگری در مورد مسئله فلسطین، جبهه مقاومت بهم پیوسته‌ای را ایجاد نمود که به زودی منجر به شکست رژیم کودک کش صهیونیستی و پیروزی قطعی ملت فلسطین خواهد شد.

وی عنوان کرد: مردم عزیز ایران تصور نمی کردم که پس از ۳ سال و در شرایطی که همگی داغدار رئیس جمهور شهیدمان هستیم، مجدداً پشت این تریبون قرار گیرم. زمانی که آیت الله رئیسی به بنده اعتماد کردند و دعوت به عمل آوردند و از میان پیشنهادات ایشان، با افتخار توفیق خدمت به خانواده محترم شهدا و ایثارگران عزیز نصیب من شد، از نزدیک دیدم که ایشان با ایجاد دولتی مردمی، مکتبی، فعال، پرکار، معتقد به مبانی انقلاب اسلامی و عملگرا، با استفاده از طیف متنوعی از کارگزاران خدوم شبانه روزی در پی حل مسائل و مشکلات مردم بود.

این داوطلب ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: امروز اینجا هستم تا بیان کنم، مؤلفه‌های قدرت، اعم از نظامی و سیاسی، امنیت کشور، تمامیت ارضی، زیرساختها، پیشرفت در فناوری های مهم از قبیل هسته‌ای، نانو و هوا و فضا، نیروی انسانی جوان، جهادی و با دانش و بسیاری از موارد دیگر، همگی محصول انقلاب اسلامی و حرکت جهادی و مکتبی بوده است.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: با افتخار به مسیر طی شده، باید بررسی کرد چرا علیرغم داشتن مولفه های متعدد قدرت و پیشرفت، امروز خانواده عزیز ایرانی با مسائل و چالش های مزمن شده‌ای مواجه است که دستاویز تلاش بدخواهان برای القای یاس در آنها گردیده است؟!

وی اضافه کرد: مردم عزیز ایران، می دانید که دعواها و بی‌اخلاقی‌های سیاسی بیهوده، دوقطبی‌های کاذب هر چند پرهیاهو، کلی گویی، رویکردهای قیم‌مآبانه، تزریق مُسَکِن‌های موقت، پافشاری بر آزمودن مسیرهای شکست خورده و راهکارهای تک عاملی پاسخی مناسب در جهت حل آن چالش ها نمی باشد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: حرکت در مسیر برداشتن دیوارهای میان دولت و مردم را ادامه می دهم تا خانواده بزرگ ایران محقق شود و با نقش آفرینی حلقه‌های میانی زمینه را برای ورود فرزندان شما عزیزان و لشگر عظیم جوانان نخبه به عرصه اداره کشور با هدف انقلاب در سازوکارها و تحول در مدل حکمرانی فراهم نمایم تا دولتی مکتبی و عملگرا تشکیل شود.

وی افزود: تاکید می کنم که نسخه های مختلفی در برخی دولت های گذشته تجربه شده است، ارتجاع و بازگشت به گذشته به زیان ما خانواده بزرگ ایران تمام خواهد شد. در گام دوم انقلاب اسلامی و در این دولت ضمن حفظ آرمان های انقلاب از طریق به میدان آوردن گسترده مردم بر حل مسائل اساسی آنان تمرکز خواهم کرد.

قاضی‌زاده هاشمی بیان کرد: سه سال قبل به مطالبی اشاره کردم. همچنان؛ رقیب خود را دیوان سالاری صد ساله دولت محور، حلقه های بسته مدیریتی، نادیده گرفتن تمامی ظرفیت های کشور، شخص محوری به جای گفتمان محوری و برنامه محوری، عدم اعتماد به بخش خصوصی، مدیریت نشسته، قانون گریزی و تمرکزگرایی می دانم.



وی ادامه داد: دولت مردم، خود را بر مدار خانواده تنظیم خواهد نمود تا پدر خانواده دغدغه معیشت؛ مادر خانوادهدغدغه آینده فرزندان؛ پسر خانواده دغدغه اشتغال و سربازی و دختر خانواده دغدغه ازدواج و نقش آفرینی اجتماعی نداشته باشد.