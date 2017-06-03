ارایه بسته ویژه جشنواره «عمار» به مناسبت رحلت امام (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن سالگرد رحلت امام خمینی (ره)، دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم «عمار» به همین مناسبت، بسته ویژهای را جهت اکران معرفی کرد.
مستند «آشنای دور» به کارگردانی مجید عزیزی، برگزیده بخش بیداری اسلامی پنجمین جشنواره مردمی فیلم «عمار»، اولین فیلم این بسته ویژه اکران است.
«آشنای دور» داستان زندگی یک جوان آفریقایی به نام عمر عبدالله است که تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران شیعه میشود. این جوان اسم چهار پسر خود را از اسامی افراد شاخص انقلاب اسلامی ایران انتخاب میکند.
ویژگی دیگر عمر عبدالله که در این مستند به تصویر کشیده میشود این است که با وجود فشارهای زیاد کشورش، مدرسهای به نام امام علی (ع) ساخته است که در این مدرسه قرآن و علوم قرآنی تدریس میشود.
«عبد صالح خدا»، اثر بعدی جشنواره «عمار» به مناسبت فرارسیدن سالگرد رحلت امام خمینی(ره) است. این مستند بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب تدوین شده است و برخی از مطالب آن، تاکنون سابقه نشر نداشتهاند.
مستند «اسلام در برابر اسلام» به کارگردانی محمد صمصامی اثر دیگر این بسته ویژه است. در این مستند، با تکیه بر دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) تفاوت های اسلام ناب و اسلام آمریکایی بررسی و به تبیین رویکرد ایشان در جایگزینی دوگانه «اسلام ناب ـ اسلام آمریکایی» به جای دوگانه «شیعه ـ سنی» پرداخته می شود.
علاقمندان جهت دریافت و اکران این آثار میتوانند به سایت اکران مردمی جشنواره «عمار» به نشانی Ekaran.ammarfilm.ir مراجعه کنند.
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