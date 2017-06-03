مراتب ثبت شیوه نوازندگی استاد شیرمحمد اسپندار ابلاغ شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میراث فرهنگی، در نامه زهرا احمدی‌پور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خطاب به علی‌اوسط هاشمی استاندار سیستان‌وبلوچستان آمده است:

«در اجرای ماده ۱ از قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد «۱۱ و ۱۲» از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ”۲ و ۳“ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیئت محترم وزیران و با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور، میراث‌فرهنگی ناملموس با عنوان «شیوه نوازندگی استاد شیرمحمد اسپندار» به‌شماره ۱۳۴۵، «مهارت پخت نان‌وری» به‌شماره ۱۳۴۶، «بازی کپگی نیکشهر» به‌شماره ۱۳۴۷، «پلی‌واردوزی» به‌شماره ۱۳۴۸، «ساخت‌ساز سنتی غژک» به‌شماره ۱۳۴۹، «جل‌بندان (شروع مراسم سنتی عروسی در بلوچستان)» به‌شماره ۱۳۵۰، «گواتی (موسیقی منطقه سرحد)» به‌شماره ۱۳۵۱، «بجار (کمک به امر ازدواج)» به‌شماره ۱۳۵۲، «گدام یا سیاه‌چادر» به‌شماره ۱۳۵۳، «لیکوخوانی (اشعار شفاهی)» به‌شماره ۱۳۵۴، «مهارت سواس (نوعی کفش در بلوچستان)» به‌شماره ۱۳۵۵، «توتن‌بافی سیستان (مهارت آثار چوبی)» به‌شماره ۱۳۵۶، «مهارت پخت نان سنتی تافتون» الحاق به‌شماره ۹۵۹ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس کشور و «استاد شیرمحمد اسپندار» به‌شماره ۳ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ در فهرست آثار ملی حاملان (نادره‌کاران) میراث‌فرهنگی ناملموس کشور به‌ثبت رسیده است. هر گونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث گردد مورد تأکید است.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی‌ربط ابلاغ شود و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.»