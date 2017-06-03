حملات خمپاره ای گروه های مسلح به درعا ۱۵ زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، گروه های مسلح و تروریستی همچنان به حملات وحشیانه خود علیه مردم مظلوم و بی دفاع سوریه ادامه می دهند.

در همین راستا، گروه های مسلح یک بازار را در منطقه الکاشف در شهر درعا هدف حملات خمپاره ای قرار دادند که منجر به زخمی شدن ۱۵ شهروند سوری از جمله ۶ زن و تعدادی کودک شد.

همچنین بر اثر حملات خمپاره ای تروریست های داعش به روستای ابوالعلایا در حومه شرقی حمص، چند شهروند سوریه زخمی شدند.

این در حالی است که ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود ضد داعش، ۲۲ منطقه و مزرعه در حومه شرقی حلب را از تکفیری ها بازپس گرفت.